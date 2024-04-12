12 апреля 2024, 09:32

Паводок затопил 205 домов и 320 участков в Курганской области

РИА «Новости»
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Паводковая вода затопила 205 домов, 320 участков, один мост и семь дорог в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Затопления, по данным на утро 12 апреля, зафиксировали в девяти населенных пунктах Звериноголовского, Целинного, Притобольного и Каргапольского округов. За минувшие сутки в поселке Красный Октябрь, селе Казак-Кочердык и селе Звериноголовское вода ушла с 12 участков.

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту Владимиру Путину об обстановке с паводком в регионе. По его словам, пик паводков еще не пройден. Спасатели и рабочие поднимут уровень дамбы , чтобы предотвратить перелив воды из реки Тобол. В области действует режим ЧС.

Наводнения Курганская область
12 апреля 2024, 10:29
Крыша многоэтажки загорелась в Перми
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Утром 12 апреля крупный пожар произошел в многоэтажном доме, расположенном на улице Чердынской, 38 в Перми. На место происшествия прибыли расчеты пожарных.

По предварительной информации, на крыше дома производились ремонтные работы. Рабочие заявили, что загорелся пеноплекс, но потушить возгорание своими силами не смогли.

На видео черные клубы дыма поднимаются в небо. В районе Чердынской звучат сирены автомобилей экстренных служб. Информация об эвакуации жильцов дома не поступала.

Накануне в столичном районе Гольяново произошел пожар. На балконе многоэтажки загорелась бумага, брошенная ребенком. В итоге огонь распространился на весь балкон.

Пожары
12 апреля 2024, 09:34
Самолет рейса Сочи — Москва экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари
РИА «Новости»
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В Шереметьево экстренно сел самолет, выполнявший рейс из Сочи в Москву. Причиной стал запах гари в кабине пилотов. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Самолет Airbus A-320, выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево по причине запаха гари в кабине пилотов», - указал источник агентства.

Самолет удачно приземлился в 09:19 по московскому времени.

Сочи Самолеты Москва
12 апреля 2024, 08:39
Пять микрорайонов затопило в Оренбурге
Пресс-служба МЧС
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В Оренбурге, где 12 апреля проходит пик паводка, подтопило пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

Сейчас уровень воды в реке Урал находится на отметке 11,2 метра. По данным Росгидрометцентра, после выходных вода начнет уходить. В ночь на пятницу в зону подтопления попали 361 дом и 900 приусадебных участков.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в оперативном совещании по ситуации с паводками. Он доложил президенту Владимиру Путину, что власти предварительно оценили ущерб, нанесенный весенним половодьем, в 40 миллиардов рублей. Окончательную цифру назовут после того, как уйдет вода.

Спасатели перед пиком воды начали укреплять дамбу. За ходом работ следил глава МЧС Александр Куренков.

Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 01:59
Супругу бизнес-коуча Портнягина отпустили из Следственного комитета
РИА «Новости»
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Супругу блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина выпустили из здания Следственного комитета спустя 12 часов после задержания. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Женщина скрылась от ожидающих ее журналистов через служебный выход из здания и уехала на подогнанном туда автомобиле», - уточнил канал.

Екатерину Портнягину задержали, когда она прилетела в Москву утром 11 апреля. В это время у ее супруга-бизнесмена проходили обыски. Правоохранители пришли в здание бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, сооснователем которых является блогер.

СК возбудил уголовное дело против Портнягина по статьям об уклонении физического лица от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным ведомства, речь идет о сумме свыше 124 миллионов рублей.

Позже Shot сообщил, что Портнягины полностью возместили ущерб по двум делам, но информации о прекращении уголовных дел пока не поступало.

Сам бизнес-коуч до этого заявил, что сейчас находится в зоне спецоперации, куда отвез гуманитарную помощь. По его словам, долг он уже погасил , что подтвердили и в СК.

Задержания Блогеры Следственный комитет России Москва

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