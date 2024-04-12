Паводок затопил 205 домов и 320 участков в Курганской области

Затопления, по данным на утро 12 апреля, зафиксировали в девяти населенных пунктах Звериноголовского, Целинного, Притобольного и Каргапольского округов. За минувшие сутки в поселке Красный Октябрь, селе Казак-Кочердык и селе Звериноголовское вода ушла с 12 участков.

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту Владимиру Путину об обстановке с паводком в регионе. По его словам, пик паводков еще не пройден. Спасатели и рабочие поднимут уровень дамбы , чтобы предотвратить перелив воды из реки Тобол. В области действует режим ЧС.