09 апреля 2024, 18:08

Паводок подошел к трассе «Урал» в Оренбургской области

РИА «Новости»
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Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. Рабочие укрепляют обочины скальным грунтом, сообщили в Telegram-канале власти региона.

Дорожные службы работали на 118-м километре трассы. Здесь задействовали семь единиц спецтехники, протяженность участка составила 250 метров.

На М-5 зафиксировали еще два участка, где паводок может затопить дорогу. По данным на вторник, 9 апреля, в Оренбургской области закрыты 39 низководных мостов и 81 участок региональных дорог. После паводка дорожные рабочие восстановят пострадавшее полотно.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что власти в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию. Он призвал жителей города собрать документы и ценные вещи.

Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 17:27
Жителей Оренбурга предупредили о возможной экстренной эвакуации
РИА «Новости»
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Власти в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию в Оренбурге. Горожан призвали покинуть свои дома, не дожидаясь прихода воды. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.

«Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация», - написал градоначальник.

Он обратился к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный, попросив не терять время.

Салмин посоветовал собрать документы и ценные вещи. Мэр также порекомендовал увезти автомобили из зоны подтопления.

Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 14:26
Жительница Орска не уехала из дома при наводнении, испугавшись мародерства
Телеканал «360»
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После сильного затопления вода в Орске постепенно начала отступать. Местная жительница Александра сообщила «360», что у храмового комплекса на Преображенской горе сухо, поскольку это самая высокая точка микрорайона Старый город.

«Люди оттуда не уезжали: кто-то охраняет свое имущество, сотрудники МЧС там тоже находятся. Я так понимаю, что там мародерство. Мы тоже охраняем свой дом. Сейчас света нет, но есть вода», - поделилась собеседница «360».

Женщина пояснила, что помощь спасателей ее семье не требуется - они справляются сами. По словам Александры, у них есть все необходимое: продукты и вода из крана.

«Такого никогда не было, затопило очень сильно», - подытожила она.

Еще одна местная жительница Татьяна рассказала, что узнала от знакомых о небольшом снижении уровня воды в Старом городе.

Экстренные службы работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших от паводка районах Орска.

Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 12:53
Песков сообщил об информированности Путина о ситуации с паводками
РИА «Новости»
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Ситуация с паводками в ряде регионов России остается в центре внимания президента Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация с паводками остается в центре внимания президента. Конечно же, он продолжает регулярно получать информацию», - сказал он.

В настоящее время режим ЧС федерального уровня действует в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал, из-за чего часть города затопило водой.

Во вторник Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, стороны условились усилить совместную работу в условиях подтоплений в приграничных регионах. Также российский лидер поручил создать специальную комиссию в правительстве на фоне ситуации с паводками.

Жители Орска 9 апреля рассказали, что вода начала отступать из затопленных районов.

Дмитрий Песков Паводки Россия Владимир Путин
09 апреля 2024, 12:41
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
РИА «Новости»
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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале отметил, что все силы и средства привели в повышенную готовность.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», - уточнил он.

Артамонов попросил местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Губернатор региона подчеркнул, что сигнал носит информативный характер и на нормальную жизнедеятельность области не повлияет.

В ночь на 9 апреля у берегов Крыма российские силы ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун», а также по два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

Беспилотники ПВО

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