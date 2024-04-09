Паводок подошел к трассе «Урал» в Оренбургской области

После сильного затопления вода в Орске постепенно начала отступать. Местная жительница Александра сообщила «360», что у храмового комплекса на Преображенской горе сухо, поскольку это самая высокая точка микрорайона Старый город.

«Люди оттуда не уезжали: кто-то охраняет свое имущество, сотрудники МЧС там тоже находятся. Я так понимаю, что там мародерство. Мы тоже охраняем свой дом. Сейчас света нет, но есть вода», - поделилась собеседница «360».

Женщина пояснила, что помощь спасателей ее семье не требуется - они справляются сами. По словам Александры, у них есть все необходимое: продукты и вода из крана.

«Такого никогда не было, затопило очень сильно», - подытожила она.

Еще одна местная жительница Татьяна рассказала, что узнала от знакомых о небольшом снижении уровня воды в Старом городе.

Экстренные службы работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших от паводка районах Орска.