Пауэрбанк взорвался в рюкзаке у ребенка в пермской школе

«Пауэрбанк загорелся во время перемены прямо в рюкзаке у мальчика. У него немного подгорела рубашка, но сам он не пострадал. Было очень много дыма», - пояснил он.

По словам собеседника 360.ru, возгорание было небольшим. Как именно его потушили, он не видел, поскольку вокруг ребенка столпились люди.

Пожарных и медиков в школу не вызывали. Занятия продолжились в штатном режиме. Задымление устранили, открыв окно и проветрив помещение.

Ранее руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал, что оставлять летом в машинах пауэрбанки и зажигалки может быть опасным. При нагреве устройства могут воспламеняться.