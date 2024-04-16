Патрушев назвал причины ЧС с половодьем в регионах

Он назвал нанесенный стихийным бедствием ущерб огромным и отметил, что урон из-за половодья можно было минимизировать.

«Недостаточное внимание к этой работе и несвоевременное реагирование на возникающие угрозы может привести к серьезным последствиям», - подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза напомнил, что проблемы с оперативным реагированием и прогнозами также наблюдаются в Северо-Западном федеральном округе. Он добавил, что для обеспечения безопасности жителей и ликвидации последствий ЧС принимаются все необходимые меры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что из-за паводков все службы пришли в состояние полной мобилизации. По его словам, в Оренбуржье вода уже начала постепенно убывать.