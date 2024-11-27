Пассажиры затонувшего в Териберке судна провели полтора часа в ледяной воде

«Когда мы только вышли в море, все было нормально. Часа два катались, все было хорошо, волны маленькие. Потом всех начало подташнивать. Капитан решил разворачиваться. Минут 20 мы проплыли, и судно начало крениться в левую сторону», - сообщила она.

Девушка отметила, что сначала никто не понял, что происходит. Все вели себя спокойно, но затем начали падать вещи, а после судно накренилось на 90 градусов.

«Я находилась внутри в каюте с левой стороны и сразу оказалась в воде. Мне потом сложно было выбраться, так как была вся мокрая», - добавила она.

Началась сильная паника, но все успели быстро среагировать и выйти из каюты и рубки наружу. Елене помог один из туристов.

«Это нас спасло», - подчеркнула собеседница 360.ru.

В воде пассажиры провели более 1,5 часа. Затем их подобрали два корабля, проходившие рядом.

Одна девушка, по словам Елены, разбила губу.

«У меня многочисленные синяки», - сказала пострадавшая.

Некоторые из туристов потеряли паспорта. Елена сказала, что завтра путешественники поедут в полицию. При этом девушка уточнила, что никаких документов перед туристической поездкой не подписывала. Гида, который организовывал экскурсию, она нашла на одном из специализированных сайтов.

Предположительно, причиной затопления судна с туристами в Териберке могла стать высокая волна. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.