27 ноября 2024, 20:06

Пассажиры затонувшего в Териберке судна провели полтора часа в ледяной воде

Телеканал «360»
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Пассажирка затонувшего судна в Териберке Елена Доцу рассказала 360.ru, что провела в холодной воде полтора часа и потеряла телефон и рюкзак. По словам девушки, в результате ЧП никто сильно не пострадал — все отделались синяками и ссадинами.

«Когда мы только вышли в море, все было нормально. Часа два катались, все было хорошо, волны маленькие. Потом всех начало подташнивать. Капитан решил разворачиваться. Минут 20 мы проплыли, и судно начало крениться в левую сторону», - сообщила она.

Девушка отметила, что сначала никто не понял, что происходит. Все вели себя спокойно, но затем начали падать вещи, а после судно накренилось на 90 градусов.

«Я находилась внутри в каюте с левой стороны и сразу оказалась в воде. Мне потом сложно было выбраться, так как была вся мокрая», - добавила она.

Началась сильная паника, но все успели быстро среагировать и выйти из каюты и рубки наружу. Елене помог один из туристов.

«Это нас спасло», - подчеркнула собеседница 360.ru.

В воде пассажиры провели более 1,5 часа. Затем их подобрали два корабля, проходившие рядом.

Одна девушка, по словам Елены, разбила губу.

«У меня многочисленные синяки», - сказала пострадавшая.

Некоторые из туристов потеряли паспорта. Елена сказала, что завтра путешественники поедут в полицию. При этом девушка уточнила, что никаких документов перед туристической поездкой не подписывала. Гида, который организовывал экскурсию, она нашла на одном из специализированных сайтов.

Предположительно, причиной затопления судна с туристами в Териберке могла стать высокая волна. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Паспорта Корабли Полиция Мурманская область
27 ноября 2024, 07:37
Крупный пожар вспыхнул в воронежском автосалоне
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Воронежские спасатели потушили крупный пожар, вспыхнувший в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали 28 специалистов и девять единиц техники.

По данным пресс-службы, существовала угроза распространения огня. Площадь автосалона составляет 1600 квадратных метров. МЧС также опубликовало видео с работой пожарных.

Ранее огонь вспыхнул в расположенном в центре Москвы здании - ресторане на Страстном бульваре. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение и не допустили, чтобы пламя перекинулось на второй этаж. Они потушили пожар, а также вскрыли перекрытия, чтобы не было тления и повторного загорания. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Воронежская область
27 ноября 2024, 05:24
Родители-садисты пошли под суд за истязания двоих детей на Кубани
РИА «Новости»
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Муж и жена из Краснодарского края жестоко истязали двоих детей. Издевательства длились не меньше года, семейную пару задержали и отдали под суд, сообщил RT.

Семья проживала в хуторе Лабинского района. Мужчина, который является отчимом старшему ребенку, и его жена, как установили следователи, избивали детей металлическими предметами, морили голодом и оставляли полураздетыми в холодном погребе.

Мучителей вычислили, когда старшая девочка решилась рассказать учителям о происходящем. Те незамедлительно обратились в полицию. Выяснилось, что семья уже находилась на учете как неблагополучная.

Родителям предъявлены обвинения по двум статьям: «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей» и «Истязание несовершеннолетних». Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее следователи начали расследовать смерть трехлетней девочки в Адыгее. К гибели ребенка привели побои и истязательства со стороны родителей.

Суд Дети Полиция Краснодарский край
26 ноября 2024, 20:19
Сотню коров спасли из горящей фермы в Подмосковье
Пресс-служба МЧС
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В Серпухове загорелось здание фермы, сообщила пресс-служба МЧС России. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. Спасатели прибыли на место ЧП.

«Выведено 100 голов крупнорогатого скота. Угрозы распространения огня нет. Дальнейшая информация уточняется. На месте работают 20 специалистов и пять единиц техники МЧС России», - уточнили в министерстве.

Там добавили, что уже локализовали пожар.

В марте пожар случился на ферме в Псковской области. Пламя охватило 6300 «квадратов». Спасатели не позволили огню перекинуться на соседние здания.

Пожары Серпухов МЧС РФ Животные Фермеры
26 ноября 2024, 19:16
«Слышал чавканье». Появились новые детали гибели красноярской школьницы в свинарнике
Freepik
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Свиньи, поедавшие труп красноярской школьницы, сильно шумели, что привлекло внимание искавшего ее молодого человека. Он рассказал правоохранителям, что один из поросят грыз пальцы на ногах девушки, сообщил источник 360.ru.

«Дверь в стайку была немного приоткрыта, было видно, что в стайке темно. Он услышал чавканье», - заявил источник.

Увиденное повергло его в шок. Молодой человек попытался отогнать животных от тела возлюбленной.

«Поросята стали разбегаться, кроме того, который находился у ног. Поросенка у ног пришлось отпинывать от тела <…>. Он не хотел уходить, вероятно, ел пальцы на ногах», - добавил собеседник 360.ru.

По данным источника, парень погибшей попросил соседку вызвать скорую помощь и вытащил тело из свинарника. Молодой человек рассказал, что в день смерти девушка жаловалась на боль в теле, возникшую после сдачи спортивных школьных нормативов.

«Редко жаловалась на здоровье. В четверг, 28 ноября, она сдавала нормативы в школе, поэтому болело все тело», - добавил источник.

В семье погибшей не было конфликтов. Следствие не исключает, что ее мог ударить сосед, после чего она потеряла сознание. Также девушка могла упасть в свинарнике из-за тяжелой травмы, нанесенной быком.

Животные Красноярский край

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