Пассажиры устроили погром в аэропорту на юго-западе Нигерии из-за отмены рейса

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Авиакомпания Dana Air сначала перенесла рейс с 11 на 12 февраля, а потом его отменила. При этом перевозчик уточнили, что отмена связана с обеспечением безопасности пассажиров.

Им пообещали компенсировать расходы. Однако разгневанные клиенты принялись ломать оборудование в аэропорту и избивать его сотрудников.

Накануне в Москве пассажир, опоздавший на рейс авиакомпании «Победы», разбил стекло стойкой ограждения. Так он выразил недовольство, поскольку сотрудники аэропорта не пустили его в самолет после окончания регистрации.

Хулигана задержали правоохранители, на него выписали административный протокол за порчу имущества.