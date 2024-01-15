Пассажиры рейса Flydubai ждали вылета из Петербурга в Дубай более 30 часов

Изначально вылет должен был состояться 14 января в 00:30, но этого не произошло - начались переносы. Все это время пассажиры сидели в аэропорту.

«Вторые сутки не можем улететь отдыхать. Авиакомпания Flydubai нас никак по сути не информирует», - пожаловался изданию один из пассажиров.

По его словам, полную отмену рейса объявили 14 января, но 15 января «как бы был зарегистрирован» новый рейс на 02:30. Правда, его успели перенести пять раз.

Еще один пассажир рассказал, что со слов представителя перевозчика, проблема была в самолете - его должны были доремонтировать, после чего воздушное судно должно было долететь до Москвы. После этого пассажиров уже должны были отправить в Дубай.

Собеседник газеты добавил, что авиакомпании следует официально разместить информацию об отмене рейса, чтобы люди могли потом обратиться в турфирмы, к туроператорам для компенсации и предоставления новых путевок взамен имеющихся.

«Потому что сейчас, если мы все уйдем, нам скажут: „Вы сами ушли, и вы ничего не получите“. А рейс как был, так и останется», - пояснил он.

По последним данным, во Flydubai заявили, что вылет должен состояться в 08:00 15 января.