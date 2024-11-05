Пассажиры поезда в московском метро эвакуировались из-за возгорания в вагоне

Читайте нас в:

По имеющимся данным, пожар вспыхнул в вагоне поезда на станции «Кузьминки». Пассажиры оперативно эвакуировались, а пламя быстро потушили, добавил источник канала.

В результате случившегося никто не пострадал.

Рано утром ЧП произошло также на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. По информации источника 360.ru, на одной из станций на рельсы упала женщина. Пассажирку подняли на платформу и передали медикам.

В 07:44 столичный дептранс сообщил, что движение на линии начали вводить в график.