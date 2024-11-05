05 ноября 2024, 08:16

Пассажиры поезда в московском метро эвакуировались из-за возгорания в вагоне

Читайте нас в: Google Новости

Возгорание произошло утром 5 ноября в вагоне поезда московской подземки. О происшествии сообщил Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, пожар вспыхнул в вагоне поезда на станции «Кузьминки». Пассажиры оперативно эвакуировались, а пламя быстро потушили, добавил источник канала.

В результате случившегося никто не пострадал.

Рано утром ЧП произошло также на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. По информации источника 360.ru, на одной из станций на рельсы упала женщина. Пассажирку подняли на платформу и передали медикам.

В 07:44 столичный дептранс сообщил, что движение на линии начали вводить в график.

Пожары Метро Москва
04 ноября 2024, 19:16
Вылетевший в Уфу самолет запросил экстренную посадку в Пулкове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Экипаж самолета авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, Superjet направлялся в Уфу. Причиной экстренной ситуации, предположительно, стало возгорание в багажном отсеке.

Самолет будут проверять на наличие пожара, когда он приземлится в аэропорту вылета. Другие подробности происшествия неизвестны.

Ранее самолет «России», летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве. Борт сел по технической причине - из-за подозрения на течь топлива. В итоге рейс выполнили на резервном самолете.

Самолет Airbus A320 Pegasus ранее экстренно приземлился в Варшаве, после вылета из Москвы в Турцию. Причина смены курса не называлась.

Санкт-Петербург Уфа Самолеты
04 ноября 2024, 19:00
Пожар произошел в здании возле академии РАН в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В пристроенном к академии РАН в Москве пятиэтажном здании произошло возгорание. Об этом 360.ru сообщил источник.

Прибывшие на место спасатели обнаружили черный дом на втором этаже здания, которое находится на реконструкции. Они установили, что в одном из кабинетов загорелся утеплитель.

Пожар оперативно ликвидировали на площади в пять квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. Причины ЧП выясняются.

Ранее 4 ноября пожар произошел в одном из домов на Тверском бульваре в Москве. Самостоятельно из здания эвакуировались 14 человек.

Пожары Москва
04 ноября 2024, 18:45
ДТП с 12 автомобилями произошло в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Массовое ДТП произошло на Большой Черкизовской улице в Москве. Столкнулись 12 автомобилей, сообщил источник 360.ru.

«По предварительным данным, пострадавших нет», - отметил он.

Информация о происшествии поступила в 17:14. На месте ДТП работают оперативные службы. Также для движения временно перекрыли несколько полос на Щелковском путепроводе. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщили в Telegram-канале столичного дептранса, из-за ЧП автомобильное движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех.

Накануне в Москве произошла массовая авария с участием 11 автомобилей.

Участниками ДТП стали шесть машин такси. Сообщалось о трех пострадавших.

До этого авария с шестью автомобилями случилась в центре столицы.

Жертвой ДТП стал один человек, еще трое пострадали.

ДТП Москва
04 ноября 2024, 14:41
Из мансарды горящего дома на Тверском бульваре эвакуировались 14 человек
Читайте нас в: Google Новости
Из-за пожара в жилом доме на Тверском бульваре из мансарды эвакуировались 14 человек, сообщил источник 360.ru. Известно, что в здании загорелись перекрытия между мансардным этажом и чердаком.

Для размещения эвакуировавшихся жильцов на место происшествия запросили автобусы, добавил собеседник 360.ru.

В столичном дептрансе предупредили, что из-за ЧП на Тверском бульваре движение транспорта в сторону метро «Арбатская» временно доступно только по одному ряду.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.

Пожары Москва

Новости по теме