Пассажиры экстренно севшего Boeing из Индии пожаловались на российский аэропорт

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По словам гражданина Индии Манендера Вермы, он не смог найти представителей авиакомпании, готовых оказать ему помощь.

«Мы даже не можем купить воду из-за валютных ограничений, - написал он.

Другая пассажирка, Прачи Джейн, также рассказала, что индийцы не могут использовать для покупок свои банковские карты.

В Air India отреагировали на жалобы, напомнив, что авиакомпания не имеет штата в аэропорту Красноярска. В связи с этим помощь пассажирам оказывала «сторонняя служба поддержки».

Летящий из Индии в США Boeing совершил аварийную посадку в Красноярске из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке. На его борту летели 243 пассажира.