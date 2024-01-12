Пассажирский самолет Як-42 выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Архангельска

«Вечером 12 января 2024 поступило сообщение, что в аэропорту Талаги города Архангельск воздушное судно ЯК-42, рейс сообщением Амдерма 2 - Талаги, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы», - рассказали в СК.

Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. На борту самолета в момент посадки находилось 50 пассажиров и три члена экипажа, в результате ЧП никто не пострадал. Однако в расписание аэропорта пришлось внести коррективы, несколько рейсов задержали на вылет и посадку.

Ранее водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет на взлете в петербургском аэропорту Пулково. Администрация воздушной гавани информацию не подтвердила.