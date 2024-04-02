Пассажирский поезд врезался в сошедший с путей вагон в Красноярском крае

Правоохранители рассказали, что сегодня, 2 апреля, около полуночи на участке между станциями Жайма и Мана три вагона грузового поезда сошли с пути без опрокидывания. Состав ехал от станции Черногорские копи до станции Улан-Удэ.

«Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда № 123 Красноярск - Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава», - заявили в ведомстве.

Движение на этом участке железной дороги приостановили. Сейчас там ведут восстановительные работы. На место ЧП выехал Абаканский транспортный прокурор, ведомство начало проверку.

Ранее в Амурской области приостановили железнодорожное движение из-за схода 20 грузовых вагонов. Состав столкнулся с легковой машиной.