02 апреля 2024, 05:49

Пассажирский поезд врезался в сошедший с путей вагон в Красноярском крае

Freepik
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Поезд с пассажирами столкнулся с сошедшим с путей грузовым вагоном в Красноярском крае. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Правоохранители рассказали, что сегодня, 2 апреля, около полуночи на участке между станциями Жайма и Мана три вагона грузового поезда сошли с пути без опрокидывания. Состав ехал от станции Черногорские копи до станции Улан-Удэ.

«Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда № 123 Красноярск - Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава», - заявили в ведомстве.

Движение на этом участке железной дороги приостановили. Сейчас там ведут восстановительные работы. На место ЧП выехал Абаканский транспортный прокурор, ведомство начало проверку.

Ранее в Амурской области приостановили железнодорожное движение из-за схода 20 грузовых вагонов. Состав столкнулся с легковой машиной.

Дороги Поезда Красноярский край
02 апреля 2024, 07:00
Беременная женщина и двое детей пострадали в ночной аварии на МКАД
Global Look Press
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В Северном Тушине на МКАД поздно вечером 1 апреля произошла авария с участием двух машин. Пострадали двое детей и беременная женщина. В эвакуации задействовали вертолет, сообщил источник «360».

В 23:33 экстренные службы вызвали на 73-й километр МКАД, авария произошла на внутренней стороне магистрали. Столкнулись ВАЗ 2114 и Skoda, перекрыли четыре полосы из пяти.

Прибывшие на место спасатели деблокировали детей двух и пяти лет. Их отправили в ДГКБ имени З. А. Башляевой. Беременную женщину с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти доставили в ГКБ имени С. С. Юдина. Еще одна женщина, из автомобиля Skoda, отказалась от госпитализации. Для эвакуации пострадавших вылетал вертолет Московского авиационного центра.

Авария произошла перед развязкой с улицей Свободы, сообщил Дептранс Москвы. К утру проезд освободили.

В Ярославской области поезд протаранил автобус , который по технической причине остановился на путях. Возбудили уголовное дело.

ДТП Москва
02 апреля 2024, 00:28
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
РИА «Новости»
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Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области, на границе региона заметили беспилотники. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», - сообщил глава региона.

Губернатор попросил жителей не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. Сигнал воздушной опасности носит информативный характер и не влияет на жизнедеятельность региона. Артамонов призвал следить за информацией в официальных источниках.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской и Курской областях. Дежурные ПВО регионов привели в боевую готовность.

Беспилотники ПВО
01 апреля 2024, 21:11
Один рабочий погиб при обвале шахты «Северопесчанская» на Урале
РИА «Новости»
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Из-за обвала шахты «Северопесчанская» на Урале погиб один горняк. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

«По информации из Краснотурьинска - да, погиб, подтверждаю», - заявил собеседник агентства.

В момент обрушения горной породы в шахте находились пятеро рабочих. Троих шахтеров подняли на поверхность , поиски четвертого продолжили. По последней информации минздрава региона, четвертого горняка также нашли и передали медикам. Состояние пациентов - легкой и средней тяжести.

Ранее сообщали, что на шахте «Северопесчанская» погибли три человека. Предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности.

Причиной обвала стал несанкционированный подрыв взрывчатого вещества во время проведения плановых работ, сообщили в МЧС России. Взрыв прогремел на отметке 338 метров.

Шахты Урал Минздрав Взрывы Россия
01 апреля 2024, 20:54
СК возбудил дело по факту ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем
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В Ярославской области возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса и поезда, в результате которого погибли 7 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дело возбудили следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Речь идет о признаках преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ - нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи приступили к осмотру места происшествия, проводят экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил губернатор области Михаил Евраев, ДТП произошло из-за диспетчера на переезде, который находился в нетрезвом состоянии.

Уголовное дело ДТП СК РФ Россия Автобусы Поезда

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