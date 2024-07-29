Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгограде. Перевернулись минимум 8 вагонов
Пассажирский поезд врезался в КаМАЗ на железнодорожном переезде в Волгограде и сошел с рельсов. Эту информацию изданию V1.ru подтвердил источник в администрации Котельниковского района.
«Железнодорожный переезд есть подъезд в Котельниково. Он со светофором, но без барьеров и шлагбаумов. Неизвестно, как все произошло, но на этом переезде оказался КАМАЗ, в него влетел поезд. Перевернулись 7-8 вагонов с людьми», - сообщил источник.
В Единой дежурной диспетчерской службе уточнили, что ЧП произошло с поездом Казань - Адлер. На месте работают три бригады скорой помощи.