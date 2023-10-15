Пассажирский поезд сошел с рельсов в 100 километрах от границы России и Китая
Авария на железной дороге произошла в районе уезда Суньу, находящегося в сотне километров от российско-китайской границы. Следовавший из Харбина в Хэйхэ пассажирский поезд сошел с рельсов, сообщил портал Biang.ru со ссылкой на Харбинскую железнодорожную корпорацию.
ЧП произошло в воскресенье, 15 октября, примерно в 04:00 (11:00 по московскому времени).
«С рельсов сошли первые четыре вагона состава и тепловоз», - указали в публикации.
После аварии движение поездов на участке Суньу - Хэйхэ временно остановили. Специалисты приступили к восстановительным работам. В результате ЧП никто не пострадал.
Уезд Суньу был последней станцией, на которой состав останавливался перед конечной. Он должен был прибыть в Хэйхэ в 05:15 (12:15 по московскому времени). Причина аварии пока неизвестна.
Железнодорожная авария произошла в четверг, 12 октября, в восточной части Индии в штате Бихар. С путей сошли 12 вагонов. В результате погибли четыре человека, пострадали 60 пассажиров.