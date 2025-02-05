Пассажирский автобус упал с обрыва в Анталье

Автобус направлялся Гиресун, но водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается помощь.

«В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», - уточнили журналисты.

Агентство DHA уточнило, что транспорт упал с обрыва, высота которого достигала 25 метров. По его данным, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее крупная авария произошла в Турции в январе. Направлявшийся на фестиваль в Измир туристический микроавтобус опрокинулся из-за скользкой от дождя дороги. Посольство России в Анкаре подтвердило, что россиян среди пострадавших в ДТП не оказалось. Всего из-за аварии получили травмы 23 человека, их отвезли в ближайшие больницы.