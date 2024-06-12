Пассажирский автобус слетел в кювет в Пермском крае, есть пострадавшие

Водитель улетевшего в кювет на трассе Пермь — Березники автобуса сам не понял, что произошло. Авария шокировала его, рассказала 360.ru пассажирка Любовь, которая была в салоне в момент ДТП.

«Водитель выехал на встречную полосу, потом замотало нас резко, прижало к отбойнику, затем перебросило в кювет, и автобус перевернулся», - сообщила женщина.

Разбилось стекло. Находившиеся в автобусе пассажиры пострадали: получили переломы, порезы. Любовь добавила, что у нее диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга. После осмотра врачи отпустили ее домой.

По словам девушки, она пыталась поговорить с водителем, но тот почти ничего не мог объяснить. Он был в шоке.

«Водить сидел в перевернутом автобусе на своем месте <…> Так и находился в салоне, не выходил из автобуса», - рассказала Любовь.

В таком виде собеседница 360.ru увидела мужчину уже после аварии, когда вернулась забрать свои вещи.

«Он не мог толком разговаривать», - добавила она.

Уверял, что не знает и не понимает, что произошло. Но сразу после ДТП водитель помогал людям выбираться. Внешне он казался спокойным.

Авария произошла на 164-м километре дороги. По данным краевого Минздрава, пострадали 12 человек. Четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, еще троих направили в травмпункт. Всего в салоне был 41 пассажир.