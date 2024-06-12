12 июня 2024, 15:24

Пассажирский автобус слетел в кювет в Пермском крае, есть пострадавшие

РИА «Новости»
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Рейсовый автобус слетел в кювет на трассе Пермь — Березники. Авария произошла на 164-м километре дороги, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Рейсовый автобус слетел в кювет на трассе Пермь - Березники. Авария произошла на 164-м километре дороги, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», - добавили в министерстве.

В салоне был 41 пассажир. Как рассказали «Интерфаксу» в краевом Минздраве, в ДТП пострадали 12 человек. Четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, еще троих направили в травмпункт.

«Среди пострадавших детей нет», - отметили в Минздраве.

Причины аварии пока неизвестны. За рулем автобуса был 46-летний водитель, информации о его состоянии нет.

Ранее в Самаре водитель и трое детей погибли в ДТП с автобусом. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура начала проверку.

Пермский край ДТП Минздрав Россия Автобусы
12 июня 2024, 15:45
«Замотало и прижало к отбойнику». Пострадавшая — об аварии с автобусом под Пермью
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Водитель улетевшего в кювет на трассе Пермь — Березники автобуса сам не понял, что произошло. Авария шокировала его, рассказала 360.ru пассажирка Любовь, которая была в салоне в момент ДТП.

«Водитель выехал на встречную полосу, потом замотало нас резко, прижало к отбойнику, затем перебросило в кювет, и автобус перевернулся», - сообщила женщина.

Разбилось стекло. Находившиеся в автобусе пассажиры пострадали: получили переломы, порезы. Любовь добавила, что у нее диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга. После осмотра врачи отпустили ее домой.

По словам девушки, она пыталась поговорить с водителем, но тот почти ничего не мог объяснить. Он был в шоке.

«Водить сидел в перевернутом автобусе на своем месте <…> Так и находился в салоне, не выходил из автобуса», - рассказала Любовь.

В таком виде собеседница 360.ru увидела мужчину уже после аварии, когда вернулась забрать свои вещи.

«Он не мог толком разговаривать», - добавила она.

Уверял, что не знает и не понимает, что произошло. Но сразу после ДТП водитель помогал людям выбираться. Внешне он казался спокойным.

Авария произошла на 164-м километре дороги. По данным краевого Минздрава, пострадали 12 человек. Четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, еще троих направили в травмпункт. Всего в салоне был 41 пассажир.

Пермь ДТП Врачи Дороги Автобусы Водители
12 июня 2024, 13:59
Один был судим. Стали известны подробности жестокого избиения девушки в Бурятии
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Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с избиением девушки в Улан-Удэ. В своем Telegram-канале он написал, что держит ситуацию на контроле.

«Виновные, в любом случае, понесут наказание. И сами подростки, и их родители. Все причастные уже установлены», - написал он.

Цыденов подчеркнул, что подобные «безобразные поступки» недопустимы. Но ситуация требует детального разбора.

Оказалось, что все нападавшие из проблемных семей. У некоторых ребят родителей привлекали к уголовной ответственности. Один из подросток уже был судим.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Толпа молодых людей из личной неприязни избила 15-летнюю девушку в селе Хойтобэе Иволгинского района. В пресс-службе СК уточнили, один из подозреваемых с ножом угрожал пострадавшей убийством.

Ранее девушка-подросток погибла в ДТП возле села в Бурятии. Водитель авто, у которого не было прав, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Уголовное дело Убийства Семья Избиения Алексей Цыденов Бурятия
12 июня 2024, 13:50
Россиянка лишилась 50 миллионов рублей после разговора с телефонными мошенниками
Unsplash
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Жительница Москвы отдала телефонным мошенникам сбережения и облигации на сумму около 50 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Злоумышленники общались с 57-летней пострадавшей в течение 10 дней. Они представились сотрудниками ФСБ и заявили, что средства женщины находятся под угрозой. Мошенники посоветовали отправить сбережения на «безопасные сейф-ячейки». После получения суммы неизвестные удалили номера карт под предлогом сохранения конфиденциальности.

Всего москвичка сняла со своего счета накопления в размере пяти миллионов рублей, после чего аферисты завладели облигациями женщины на сумму 33 миллиона рублей. Затем мошенники заявили, что некто может выставить на аукцион машину женщины, из-за чего она сама продала автомобиль. Деньги от сделки москвичка перевела злоумышленникам.

После этого потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Всего мошенники выманили у женщины 49,3 миллиона рублей.

В Тульской области 17-летний подросток обманул пенсионерок почти на 300 тысяч рублей. Молодой человек помогал мошенникам, а часть средств оставлял себе.

Рубль Мошенничество Женщины Машины Деньги Полиция Москва
12 июня 2024, 13:18
Подросток в Рязани залез в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током
РИА «Новости»
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В Рязани подросток забрался в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

Здание не оснастили предупреждающими знаками и ограждениями, уточнили в ведомстве. Ребенок попытался залезть в подстанцию через открытую вентиляцию, в результате чего его ударило током. Подросток погиб на месте.

«Следственными органами СК России по Рязанской области по факту гибели 16-летнего подростка в результате поражения электрическим током возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Рязанской области представить отчет о ходе расследования дела.

На прошлой неделе в подъезде дома в Москве от удара током погибла пенсионерка. Причиной случившегося стал оголенный кабель удлинителя. Его оставили рабочие, которые занимались благоустройством детской площадки.

Уголовное дело Благоустройство Дети Россия Следственный комитет России

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