Пассажирский автобус сдуло в кювет на Кубани

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Из-за неблагоприятных погодных условий междугородний автобус сдуло с трассы и опрокинуло на бок. Известно, что 57-летний водитель совершал рейс из Шарыпово в Красноярск.

Никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью. По данным региональной Госавтоинспекции, на Кубани идет мокрый снег, вождение затруднено.

В центральных районах Краснодарского края из-за положительных температур на проезжей части присутствует рыхлый снег. Скорость ветра достигает 15-20 метров в секунду.

Водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим, чтобы транспортное средство оставалось управляемым даже в сложных метеорологических условиях.

Ранее на Кубани иномарка врезалась в корову , которую от удара откинуло на проезжающую мимо машину скорой помощи. В ДТП погибли два человека.

Автобус Higer с 15 пассажирами съехал в кювет из-за сильного бокового ветра. ЧП произошло в понедельник, 4 декабря, около 13:30 на 2-м километре автодороги Шарыпово - Назарово, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.