Пассажирский автобус сбил 99-летнюю пенсионерку в Подмосковье

В Москве в Лефортовском тоннеле остановилось движение транспорта. Там все окутало паром, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

В распоряжении канала появилось видео с места событий. На кадрах видно стену белого пара, перекрывшую дорогу автомобилистам. Около восьми машин стоят в тоннеле без движения, рядом ходят растерянные водители. На месте пока не видно представителей экстренных служб.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

На днях на юго-востоке Москвы в жилом комплексе прорвало трубу отопления. Из-за этого фасад третьей и четвертой секций покрылись ледяной коркой, а на балконах повисли огромные сосульки.