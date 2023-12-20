20 декабря 2023, 19:29

Пассажиров заблокировало в аэропорту Новосибирска из-за проблем с дверьми

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Прилетевшие в новосибирский аэропорт Толмачево пассажиры не смогли выйти в город из-за поломки автоматических дверей. Об этом сообщил источник «360».

Пройдя турникеты, люди оказались запертыми в проходе перед дверьми. В итоге на выходе из зоны прилета образовалась толпа. Среди застрявших в том числе были пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга.

Сотрудники аэропорта, обнаружив поломку, открыли запасные двери и выпустили всех на улицу. Сейчас один из них контролирует, чтобы люди проходили через двери, которые исправно работают.

Ранее в аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию. В пресс-службе воздушной гавани не объяснили, с чем связано такое решение.

Россия
20 декабря 2023, 20:54
Беспилотник рухнул в Наро-Фоминске
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В Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В публикации указали, что место падения БПЛА оцепили, а экстренные службы приступили к работе.

Из-за ЧП образовалась внушительная пробка. Люди, заявил канал, не могут проехать домой.

Официально эти сведения не подтверждали. По данным «Яндекс. Карт» на 20:57 движение в районе Краснопресненского пруда действительно затруднено.

Наро-Фоминск Беспилотники
20 декабря 2023, 19:38
Шесть жителей ДНР пострадали из-за обстрела ВСУ
РИА «Новости»
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Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела Донецка, Горловки, Ясиноватовского района со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, среди пострадавших оказались два сотрудника больницы, а также один пациент. В результате атаки ВСУ повреждения получили три жилых дома в Киевском, Петровском районах Донецка и объект гражданской инфраструктуры в Горловке.

Украинские военные 15 раз обстреляли ДНР, выпустив 42 боеприпаса. Они применили ударный беспилотник и артиллерийские орудия калибра 122, 152 и 155 миллиметров.

Ранее сдавшийся в плен украинский боец заявил, что военнослужащие ВСУ испытывали ненависть к жителям Донбасса задолго на начала спецоперации ВС России. По его словам, однажды они открыли прицельный огонь по донецкому поселку, не думая о жертвах среди мирного населения.

Донбасс Денис Пушилин
20 декабря 2023, 18:52
Москвичка напугала соседей, выйдя покурить на карниз 13 этажа
Телеканал «360»
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Жительница многоэтажки на Люблинской улице в Москве не на шутку испугала соседей. Она вышла покурить на короб для кондиционера на 13-м этаже. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По словам соседей, девушка стояла опершись на окно не менее 40 минут. Они вызвали спасателей, которые затащили женщину внутрь квартиры. При этом она активно сопротивлялась.

«Она убегает от МЧСовцев», - прокомментировал очевидец происшествия.

После спасения вместо благодарности девушка проявила агрессию. Выйдя на улицу, она напала на спасателей с палкой и попыталась избить. Серьезного ущерба она причинить не смогла.

О причинах поведения экстремалки ничего не известно.

«Она часто рискует», - отметили соседи женщины.

В другом московском ЖК неравнодушные жильцы вызвали пожарных , заметив дым в окне одной из квартир. Возгорание удалось потушить до приезда хозяек домой.

Курение Москва 2023
20 декабря 2023, 17:34
Работу следователей на месте падения льда на людей Люберцах сняли на видео
Пресс-служба Следственного комитета
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Сотрудники следственного отдела городского округа Люберцы прибыли к военкомату, с крыши которого на стоявших в очереди людей упала глыба льда. Подмосковный главк СК в своем Telegram-канале поделился кадрами работы криминалистов на месте происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что место происшествия окружили лентой, сигнализирующей об опасности. Также оградили вход в военкомат.

Большие куски наледи сошли с крыши военкомата в среду, 20 декабря, и упали на стоявших в очереди людей. В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

Прибывшие на место врачи забрали в больницу трех пострадавших. Состояние двоих оценили как тяжелое и средней тяжести. Еще один пострадавший после осмотра от дальнейшего лечения в медицинском учреждении отказался.

По итогам проверки подмосковные следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Люберцы СК РФ

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