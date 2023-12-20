Пассажиров заблокировало в аэропорту Новосибирска из-за проблем с дверьми

Пройдя турникеты, люди оказались запертыми в проходе перед дверьми. В итоге на выходе из зоны прилета образовалась толпа. Среди застрявших в том числе были пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга.

Сотрудники аэропорта, обнаружив поломку, открыли запасные двери и выпустили всех на улицу. Сейчас один из них контролирует, чтобы люди проходили через двери, которые исправно работают.

Ранее в аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию. В пресс-службе воздушной гавани не объяснили, с чем связано такое решение.