Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми доставили в Новороссийск

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Люди приехали в пункт назначения 30 июня в 04:09 на резервном составе, отметили в ФПК.

Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск, сошли с рельсов 26 июня. Жертвами аварии стали три человека, 10 пассажиров получили травмы. Всего в поезде находились 20 железнодорожников и 195 пассажиров.

Прощание с погибшими в результате схода поезда состоялось накануне в Инте. Тела отправили близким в разные города России, сообщили в региональной администрации.