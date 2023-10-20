Пассажиров с севшего на мель парома в Татарстане доставили на берег

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«Автомобили с 18 пассажирами переехали на подошедший паром и в 13:35 прибыли на берег», - передали в министерстве.

Как отметили в пресс-службе, ширина реки Волги на участке, где застрял паром, - три километра. Всего на линии курсируют четыре парома. На помощь пассажирам севшего на мель судна следовали грузовой толкач и пустой паром.

Ранее сухогруз, шедший из деревни Щелейки в Нижний Новгород, сел на мель на Волге в Нижегородской области. Водная авария произошла за кромкой судового хода, поэтому не мешала движению остальных судов. Разлива нефтепродуктов не было.