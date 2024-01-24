24 января 2024, 02:40

Пассажиров поезда Томск — Адлер высадили по ошибке ночью в лесу

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Проводница поезда Томск — Адлер по ошибке высадила пассажиров в глухом лесу в Пермском крае. Людям пришлось пройти несколько километров по заснеженным путям, пока их не подобрал товарный поезд. Об этом написал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Проводница поезда Томск - Адлер по ошибке высадила пассажиров в глухом лесу в Пермском крае. Людям пришлось пройти несколько километров по заснеженным путям, пока их не подобрал товарный поезд. Об этом написал Telegram-канал «Осторожно, новости».

В полночь проводница сообщила пассажирам, что поезд прибыл на станцию Чернушка, из вагона вышли шесть человек, в том числе студентка из Екатеринбурга. Пассажиры увидели, что их высадили в глухом лесу, но не успели забежать в вагон, поезд тронулся. Позже выяснилось, что это была станция Щучье Озеро.

«Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и все. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели, по пояс снега у нас», - поделилась с Telegram-каналом студентка.

Она отметила, что среди высаженных пассажиров были женщины с детьми. Девушке пришлось обращаться за медицинской помощью из-за переохлаждения.

По информации Telegram-канала, проводница перепутала время прибытия и не знала об отставании от расписания.

В РЖД сообщили РИА «Новости» , что проводится служебное расследование. Четверым пассажирам оплатили проезд на такси к месту назначения, двоих отправили на другом поезде. В качестве компенсации пострадавшим вернули стоимость билетов и начислили по семь тысяч бонусных баллов.

РЖД Поезда
24 января 2024, 00:45
Драка со стрельбой произошла в Люберцах
Freepik
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Жители Люберец Московской области устроили стрельбу на улице. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы», - заявили в ведомстве.

В публикации отметили, что по факту случившегося начали проводить проверку. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстановку, устанавливают участников конфликта.

Ранее на видео попала драка с поножовщиной в ночном клубе Дагестана. На кадрах видно, как один из участников ссоры говорил с оппонентом на повышенных тонах, а потом его резко ударили по лицу. В итоге началась потасовка, во время драки гости пытались выбить нож из рук участника боя.

Драки Люберцы Стрельба
24 января 2024, 00:03
Не хотела спать. В Петербурге мать задушила подушкой 9-месячную дочь, потому что опаздывала на вечеринку
РИА «Новости»
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Мать задушила свою девятимесячную дочь подушкой, потому что та не хотела спать. Женщина торопилась на вечеринку, капризы дочери ее раздражали. Рядом с мертвой сестрой остался полуторагодовалый мальчик, он провел один в квартире двое суток, пока мать отмечала свой 23-й день рождения. Историю убийства рассказала «Фонтанка».

По возвращению с вечеринки 20 января девушка позвонила в скорую и полицию и рассказала заранее заготовленную историю о знакомой, с которой она оставила детей. Позднее выяснилось, что из дома мать ушла 18 января, оставив в квартире тело дочери и сына.

«Фонтанка» рассказала, что девушка - сирота. Вышла замуж, родила двух детей, но гулять не перестала, оставляя малолетних детей одних. В тот день она торопилась на вечеринку в честь своего дня рождения к своему близкому другу. Дочь не хотела спать и капризничала. Девушка придавила ребенка подушкой и уехала отмечать.

В СК сообщили, что мальчика отдали отцу, который проживает отдельно. Мать задержали, ей предъявили обвинение в убийстве. Сначала она рассказывала историю о знакомой, потом созналась и раскаялась.

Убийства Дети Женщины Полиция
23 января 2024, 21:08
Утечка газа произошла в квартире на Ярославском шоссе в Москве. В доме начался пожар
Pxhere
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В доме № 6 на Ярославском шоссе в Москве произошел пожар. Загорелись личные вещи на кухне, сообщили «360» в «Мосгазе».

Из-за распространения огня в зону пожара попал газовый прибор. Его повреждение спровоцировало выход газа. Прибывшие на место ЧП специалисты оперативно перекрыли подачу газа по стояку, пожар удалось локализовать.

«Отключение дома от газоснабжения не осуществлялось. Каких-либо угроз распространения инцидента нет», - добавили в «Мосгазе».

Днем 23 января на улице Правды на севере столицы в квартире жилого дома заживо сгорела местная жительница. Причиной пожара стало китайское электроодеяло.

Пожары Газ Москва
23 января 2024, 20:20
«Люди желали смерти». Кондуктора из Самары по ошибке затравили за смерть кота Твикса
Unsplash
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За смерть кота Твикса, выброшенного из поезда Екатеринбург — Самара, затравили совсем другого человека. Шквал угроз обрушился на простого кондуктора из Самары Татьяну. Ее перепутали с виновницей случившегося, сообщила дочь женщины сайту 63.ru.

Родственница рассказала, что ее матери пришлось буквально прятаться из-за опасений за свою жизнь. Вечером 20 января на телефон женщины посыпались угрозы и проклятия. Когда Татьяна увидела сообщения, ей стало плохо.

«Люди желали смерти маме и нам, ее родным, писали всякие гадости, проклинали», - поделилась дочь кондуктора.

Травля началась после того, как в Telegram-каналах двух популярных блогеров появились личные данные Татьяны. Вероятно, блогеры перепутали женщину с проводницей, которая на самом деле выкинула кота из поезда. Дочь Татьяны добавила, что та ни дня не работала в РЖД. Семье пришлось обратиться в полицию - правоохранители приняли заявление.

Замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что проводницу, которая сняла с поезда кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами. Расследование случившегося продолжается.

За смерть кота Твикса, выброшенного из поезда Екатеринбург - Самара, затравили совсем другого человека. Шквал угроз обрушился на простого кондуктора из Самары Татьяну. Ее перепутали с виновницей случившегося, сообщила дочь женщины сайту 63.ru.

РЖД Коты Женщины Поезда

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