Пассажиров Курского вокзала в Москве вывели на время работы правоохранителей

Избитого возле московского кафе героя СВО Марата Дерябина неожиданно выписали из больницы, хотя его состояние осталось прежним. Об этом «360» рассказал его родственник Максим.

Ранее знакомая Марата назвала нападение на него бесчеловечным.

«Вчера вместе с кумой ездил к Марату, общались с ним, состояние было, конечно, очень тяжелое. С врачом разговаривал, он говорил, что после второй пункции все еще повышенный цитоз наблюдается, нужно вести дальше наблюдение. А сегодня Марат звонит и говорит, что у него врач поменялся, и в срочном порядке его выписывают», - сообщил мужчина.

Родственник посоветовал Марату не выписываться, но тот ответил, что его «отправляют домой», и добавил, что состояние у него «как было, так и есть».

По словам Максима, у Дерябина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, двойной перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг, множественные гематомы на лице и переломы скул со смещением.

Собеседник «360» подтвердил, что конфликт возник во время проводов Марата - ему предстояло вернуться на СВО. Однако, по словам Максима, все началось со ссоры двух девушек.

«Марат просто сказал: „Угомонитесь, не нужны нам здесь никакие конфликты, мы спокойно отдыхаем, все хорошо“. <…> Одной девушке не понравилось, что Марат влез, она ему что-то сказала. Он не стал на это обращать внимания, но за нее решил вступиться ее кавалер, вывести Марата на улицу один на один и поговорить», - пояснил мужчина.

В итоге все вылилось в массовое нападение. Максим уточнил, что в отношении двоих из троих нападавших возбудили уголовное дело. По словам собеседника «360», виновники пытались договориться с Маратом и его семьей, чтобы не доводить до уголовного дела.

«Один из нападавших приехал в больницу с отцом и с братом, говорил, что у них много связей, обещали поставить его на ноги, отдать деньги. <…> Выходили на жену, пытались с ней встретиться. Пытались со мной на связь выйти, но <…> мы заднюю давать не собираемся», - подчеркнул родственник избитого.