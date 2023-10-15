Пассажиров аварийно севшего во Владивостоке самолета отправили в Читу
Пассажиров самолета авиакомпания «Якутия», который 14 октября вернулся в аэропорт Владивостока из-за неисправности, отправили резервным бортом в Читу. Об этом РИА «Новости» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«Сегодня в 14:14 по местному времени самолет „Якутии“ вылетел в Читу из Владивостока», - отметили в ведомстве.
Утром в субботу стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток - Чита совершил аварийную посадку в аэропорту вылета спустя несколько минут после взлета из-за неполадок с двигателем. На борту находились 80 пассажиров, никто не пострадал.
Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте сообщила в Telegram-канале , что по факту ЧП началась доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи установили, что ошибка крылась в работе гидросистемы правого двигателя.
Ранее в Самаре экстренно приземлился самолет SuperJet 100 из-за неисправности работы подкрылок.