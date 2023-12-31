Пассажиров аэропорта в Оренбурге эвакуировали из-за пожара на ближайшей стройке
Пассажиров оренбургского аэропорта пришлось эвакуировать из терминала из-за пожара на стройплощадке возле него. Об этом «360» рассказали представители воздушной гавани.
По их словам, короткое замыкание высоковольтного кабеля на строительной площадке произошло в ночь на 31 декабря. Возникло задымление.
«Для обеспечения безопасности пассажиров эвакуировали из терминала. После проверки и устранения задымления силами противопожарной службы аэропорта пассажиры смогли туда вернуться», - добавили в аэропорту.
По данным собеседника «360», ночью несколько рейсов в аэропорту задержали безотносительно к пожару - из-за погодных условий. Полеты переносились, самолеты уходили на запасной аэродром. Сейчас все работает в штатном режиме.
«Один рейс уже обслужили, второй приземлился, ждем еще третий. Все задержанные рейсы сегодня планируем обслужить», - пояснили в аэропорту.
По информации Уральской транспортной прокуратуры, на место пожара выезжал оренбургский транспортный прокурор «для организации проверочных мероприятий».