31 декабря 2023, 09:57

Пассажиров аэропорта в Оренбурге эвакуировали из-за пожара на ближайшей стройке

Пресс-служба МЧС
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Пассажиров оренбургского аэропорта пришлось эвакуировать из терминала из-за пожара на стройплощадке возле него. Об этом «360» рассказали представители воздушной гавани.

По их словам, короткое замыкание высоковольтного кабеля на строительной площадке произошло в ночь на 31 декабря. Возникло задымление.

«Для обеспечения безопасности пассажиров эвакуировали из терминала. После проверки и устранения задымления силами противопожарной службы аэропорта пассажиры смогли туда вернуться», - добавили в аэропорту.

По данным собеседника «360», ночью несколько рейсов в аэропорту задержали безотносительно к пожару - из-за погодных условий. Полеты переносились, самолеты уходили на запасной аэродром. Сейчас все работает в штатном режиме.

«Один рейс уже обслужили, второй приземлился, ждем еще третий. Все задержанные рейсы сегодня планируем обслужить», - пояснили в аэропорту.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, на место пожара выезжал оренбургский транспортный прокурор «для организации проверочных мероприятий».

Пожары Эвакуации
31 декабря 2023, 10:12
Тверские спасатели локализовали крупный пожар в деревне Горицы
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар произошел в деревне Горицы в Тверской области, пламя охватило деревянный многоквартирный дом. Пресс-служба МЧС опубликовала кадры с работой огнеборцев.

Крупный пожар произошел в деревне Горицы в Тверской области, пламя охватило деревянный многоквартирный дом.

Пресс-служба МЧС опубликовала кадры с работой огнеборцев.

На видео засняли, как огонь распространился по всей кровле большого деревянного дома с изящными голубыми наличниками. Здание серьезно пострадало от мощного пожара.

«Из дома самостоятельно вышли 13 человек», - указали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что огнеборцы ликвидировали возгорание на 525 квадратных метрах.

Ранее пожар произошел в одной из коммунальных квартир на севере Москвы. Пока хозяев не было дома, из-за короткого замыкания вспыхнула гирлянда новогодней елки. В результате от пожара пострадали два ребенка и двое взрослых - они отравились продуктами горения.

В декабре огнеборцы потушили пожар в многоэтажке в поселке Новоивановское. Спасатели вывели жителей из здания и оперативно локализовали возгорание, не дав огню распространиться на соседние квартиры.

Пожары МЧС РФ Видео
31 декабря 2023, 09:25
Устроившего смертельное ДТП на Рязанском проспекте привлекут к ответственности
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Водителя, подозреваемого в аварии с погибшим в Юго-Восточном округе, планируют привлечь к уголовной ответственности. Предположительно, виновник ДТП находился за рулем пьяным, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует привлечение 21-летнего мужчины к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в ночь на 31 декабря на Рязанском проспекте молодой человек, будучи нетрезвым, воспользовавшись чужим аккаунтом, взял каршеринговый автомобиль Nissan. Не имея водительских прав, он сел за руль арендованной машины и врезался в остановившуюся на запрещающий сигнал светофора Audi.

В результате ДТП погиб 39-летний пассажир иномарки, а также пострадала женщина, находившаяся за рулем Audi и двое детей.

Источник «360» добавил, что погибшего пришлось деблокировать из машины. Женщину и 15-летнюю девочку с 17-летним мальчиком увезли в больницу.

ДТП Москва 2023
31 декабря 2023, 09:13
Полицейские со стрельбой задержали вооруженного дебошира в Москве
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В Южном округе Москвы сотрудникам полиции пришлось открыть огонь при задержании дебошира. Предположительно, он попытался с ружьем проникнуть в чужую квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что ночью 30 декабря жители Бирюлева обратились к правоохранителям, заявив о вооруженном мужчине, который намеревался проникнуть в жилище в доме на Бирюлевской улице.

Прибывшие по адресу полицейские нашли злоумышленника, державшего в руках ружье, на лестничной площадке девятого этажа. Сотрудники потребовали бросить оружие, в ответ на это мужчина направил ружье в их сторону. Полицейский выстрелил в нарушителя. Пострадавшему вызвали скорую помощь, после его увезли в больницу.

Охотничье гладкоствольное ружье МР-153 у подозреваемого изъяли. Сейчас МВД проверяет законность владения стволом. После случившегося также организовали проверку.

На днях жильцы дома в Митине на Пятницком шоссе услышали выстрелы и вызвали полицию. Как выяснилось, 11-классник расстрелял обидчика матери.

Задержания Стрельба Москва 2023
31 декабря 2023, 08:30
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Рязанском проспекте в Москве — источник
РИА «Новости»
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Машина каршеринга Nissan и автомобиль Audi столкнулись на Рязанском проспекте в Юго-Восточном административном округе Москвы. Погиб мужчина, оказавшийся зажатым на заднем сиденье Audi, сообщил источник «360». В той же машине пострадали женщина, 15-летняя девочка и 17-летний мальчик.

По информации источника, погибшего пришлось деблокировать из машины. Женщину и обоих подростков госпитализировали. Они оказались в разных медучреждениях. Водитель каршеринга не пострадал.

Ночью стало известно, что в аварии в Вологодской области погибли двое хоккеистов юношеской команды «Чайка» - 12-летний и 13-летний мальчики. Подробной информации о дорожно-транспортном происшествии на тот момент не было - источники СМИ сообщали, что машину с хоккеистами занесло на встречную полосу при неудачном перестроении. Хоккейные клубы «Чайка», «Череповец» и Федерация хоккея Вологодской области выразили соболезнования родным жертв.

ДТП Машины Каршеринг

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