22 июня 2024, 13:36

Пассажиров аэропорта Астрахани эвакуировали после сообщения о бомбе

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Поступившее сообщение о минировании стало причиной эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта имени Бориса Кустодиева в Астрахани. Об этом со ссылкой на городской линейный отдел МВД сообщил ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в органы поступило сообщение о минировании. Но проверка никаких взрывчатых веществ на территории воздушной гавани не нашла.

«Информация о минировании не подтвердилась, все нормально», - заявили в отделе.

По данным городского издания «Пункт 7А» , всех пассажиров астраханского аэропорта вывели из здания и попросили отойти на безопасное расстояние. На место прибыли сотрудники полиции и кинологи с собаками. По итогам проверки территории воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

В конце прошлой недели почти на час прекратил работу аэропорт Туношна в Ярославле. Причиной стала атака беспилотников. Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили три дрона на подлете к городу.

Россия Эвакуации
22 июня 2024, 02:46
Двое подростков утонули в Оренбургской области
Пресс-служба МЧС
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В Россию пришел купальный сезон, а с ним и смертельные ситуации на воде. В реке Илек в под Оренбургом, предположительно, утонули двое подростков. Об этом и других подобных случаях сообщила пресс-служба МЧС.

«Вблизи села Тамар-Уткуль на реке Илек, предположительно, утонули два подростка. На месте работают оперативные службы», - сообщили в МЧС.

И это не первый подобный случай. Из речки Тимерсянка в Ульяновской области спасатели вытащили тело семилетней девочки. Она играла на берегу без присмотра взрослых.

В деревне Асаново в Чувашии в пруду утонул 52-летний мужчина. А в реке Сосне в Орловской области погиб рыбак, его тело ищут спасатели. В Октябрьском районе спасатели вытащили тело 48-летнего мужчины из реки Салмыш.

Ранее 40-летний мужчина утонул на севере Москвы в Большом Садовом пруду, глубина которого всего около полуметра. Москвич во время прогулки почувствовал себя плохо, потерял сознание и скатился в воду. Спасатели подняли его через десять минут. Реанимировать мужчину не удалось.

Спасатели МЧС РФ Россия Мужчины Реки
22 июня 2024, 02:30
Слон вытащил из автомобиля туристку и насмерть затоптал ее в Замбии
Freepik
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Слон напал на группу туристов в Замбии. Он вытащил из автомобиля и насмерть затоптал 64-летнюю американку. Об этом сообщила газета The New York Post.

«Джулиана Гле Турно из Нью-Мексико была с группой, которая остановилась возле моста Марамба в Ливингстоне. В этот момент слон напал на женщину», - отметили в сообщении.

Все произошло 19 июня. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Это уже не первый случай нападения слонов на туристов в Замбии. Ранее разъяренное животное опрокинуло грузовик с пассажирами в национальном парке Кафуэ. В результате погибла 80-летняя американка, еще одна женщина получила травмы.

В Иниди из-за ездового слона пострадала российская туристка. Он сбросил ее с себя во время экскурсии, писали «Известия».

Грузовики Экскурсии Животные Парки
21 июня 2024, 21:28
Врач-кардиолог отказала в приеме россиянке после операции и напала на ее дочь
РИА «Новости»
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Скандал разразился в Железноводской городской больнице Ставрополя после нападения врача-кардиолога на местную жительницу, которая привела на повторный прием мать после операции коронарного шунтирования. Подробности 360.ru рассказала пострадавшая от избиения медика Елена.

Она пояснила, что в больницу ее маму направили для наблюдения после перенесенной операции. Кардиолог должен следить за состоянием пациента, дать рекомендации по реабилитации и корректировать прием препаратов. Но первый прием ограничился только тем, что перенесшей операцию пенсионерке только померили давление. Через несколько недель собеседница привела маму на повторный прием.

«У нас был талон на 11:00, но до нас в кабинете был пациент, поэтому мы попали туда с опозданием. Как только мы вошли врач для чего мы пришли, так как у нее уже закончился прием и к ней не имели права никого записывать», - рассказала Елена.

Собеседница пояснила, что такого начала разговора она включила запись на телефоне. В результате кардиолог убежала из кабинета. Но девушка отправилась на поиски и нашла врача на другом этаже.

Она добавила, что сняла побои и написала на врача заявление. Но все закончилось административной статьей о хулиганстве. Руководство больницы, с которым Елена вчера встречалась, заявило, что кардиолог еще после первого приема написал заявление, что отказывается принимать ее маму.

«Я считаю, что заявление написали задним числом. Просто отказ в медицинской помощи инвалиду второй группы - это уже уголовная статья», - подчеркнула собеседница.

В пресс-службе Минздрава Ставропольского края в комментарии 360.ru заявили, что начали служебную проверку по жалобе дочери пациентки о нарушении этики врачом-кардиологом.

В начале марта семья из Ставрополя обвинила врачей городской больницы № 2 в избиении 89-летней пенсионерки, к которой на теле нашли большое количество синяков. В больнице заявили, что бабушка ударилась сама о тумбочку, когда потянулась за водой.

Она добавила, что сняла побои и написала на врача заявление. Но все закончилось административной статьей о хулиганстве. Руководство больницы, с которым Елена вчера встречалась, заявило, что кардиолог еще после первого приема написал заявление, что отказывается принимать ее маму.

«Я считаю, что заявление написали задним числом. Просто отказ в медицинской помощи инвалиду второй группы - это уже уголовная статья», - подчеркнула собеседница.

В пресс-службе Минздрава Ставропольского края в комментарии 360.ru заявили, что начали служебную проверку по жалобе дочери пациентки о нарушении этики врачом-кардиологом.

В начале марта семья из Ставрополя обвинила врачей городской больницы № 2 в избиении 89-летней пенсионерки , у которой на теле нашли большое количество синяков. В больнице заявили, что бабушка ударилась сама о тумбочку, когда потянулась за водой.

Она пояснила, что в больницу ее маму направили для наблюдения после перенесенной операции. Кардиолог должен следить за состоянием пациента, дать рекомендации по реабилитации и корректировать прием препаратов. Но первый прием ограничился только тем, что перенесшей операцию пенсионерке померили давление. Через несколько недель собеседница привела маму на повторный прием.

«У нас был талон на 11:00, но до нас в кабинете был пациент, поэтому мы попали туда с опозданием. Как только мы вошли врач для чего мы пришли, так как у нее уже закончился прием и к ней не имели права никого записывать», - рассказала Елена.

Собеседница пояснила, что до начала разговора она включила запись на телефоне. В результате кардиолог убежала из кабинета. Но девушка отправилась на поиски и нашла врача на другом этаже.

Скандалы Больницы Врачи Избиения
21 июня 2024, 20:45
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе МВД
РИА «Новости»
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Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«Открытое горение на Вятской улице ликвидировано», - написал он Возгорание складов произошло вечером 20 июня на Вятской, 67в. По данному адресу, если верить открытым источникам, находится база МВД.

Площадь возгорания на складах составила 700 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг. По данным местных властей, никто не пострадал.

На месте ЧП сейчас находится заместитель по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин. Угрозы распространения огня на жилые помещения не возникло. Причины возгорания устанавливаются.

Пожары МВД РФ

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