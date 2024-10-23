23 октября 2024, 11:35

Пассажирку «Аэрофлота» попытались накормить десертом со стеклом на рейсе в Махачкалу

РИА «Новости»
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Пассажирка бизнес-класса одного из рейсов «Аэрофлота» пострадала после того, как ей принесли мороженое со стеклом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, ЧП произошло 16 октября на рейсе из Москвы в Махачкалу. Женщине предложили мороженое с орехами после обеда, 46-летняя пассажирка от лакомства не отказалась.

Однако в какой-то момент женщина вдруг почувствовала во рту сильную боль. Оказалось, что в мороженом находилось стекло. По предварительной версии, во время транспортировки пиала, в которой подали мороженое, треснула. Экипаж этого не заметил и подал мороженое с осколками.

Экипаж извинился перед пассажиркой и предложил ей обратиться в медпункт по прилете. Врачи в Махачкале осмотрели пострадавшую и отпустили домой.

В сентябре пассажирка самолета умерла во время рейса Москва - Екатеринбург.

Самолеты Россия
23 октября 2024, 11:02
Ученики двух пермских школ забаррикадировались в классах после звонков с угрозами
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В Пермском крае сразу две школы получили анонимные звонки о готовящихся атаках и минировании. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

ЧП произошло в поселке Полазна. Сначала в школу № 3 позвонил неизвестный и сообщил о спрятанной бомбе в районе третьего этажа. Учеников и сотрудников школы эвакуировали, детей повели в здание соседней школы № 1.

Но когда они вошли в помещение, произошел еще один звонок и другой неизвестный заявил о подходящем к школе мужчине с автоматом.

Детей укрыли в кабинетах и забаррикадировали двери, к учебному заведению оперативно прибыли полицейские.

Ранее школьник из Красноярского края «заминировал» около 20 объектов. Следователи завели уголовное дело о публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности и жизни граждан.

Пермский край Школы МВД РФ
23 октября 2024, 01:50
Жителям Подмосковья объяснили, почему вороны разбивают машины камнями
Freepik
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В Люберцах птицы разбили десятки машин, бросая на них камни с огромной высоты. Вороны ведут себя так из мести, объяснила директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева в беседе с ОСН.

Поводом для мести, по ее словам, могло стать уничтожение гнезд. Возможно, кто-то стрелял в птиц и они пострадали.

«Вороны - очень мстительные птицы. Они не будут просто так совершать такие нападения, потому что им вдруг захотелось», - отметила орнитолог.

Николаева добавила, что вороны очень умны. Например, эти пернатые могут специально тиранить кошек или кататься на крышах, играя как настоящие дети.

Обиженные вороны будут искать способ отомстить, причем всей стаей. Такое поведение не связано с осенней депрессией птиц, подобных состояний они не испытывают.

Жильцы комплекса Pilot 918 в Люберцах борется с настоящим террором со стороны ворон. Птицы закидывают камнями людей и припаркованные во дворе автомобили. Сейчас жители Люберец готовят коллективное обращение , чтобы их защитили от пернатых.

Люберцы Птицы Машины
23 октября 2024, 01:34
Один человек погиб и 10 госпитализировали после обеда в McDonald’s в США
Freepik
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В США 49 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в ресторанах быстрого питания McDonald’s, из них 10 человек доставили в больницы и еще один скончался. Об этом сообщили на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В Центре отметили, что первые сообщения о вспышке кишечной палочки начали поступать с 27 сентября. Всего зарегистрировали 49 случаев в 10 штатах.

«Из 28 пациентов, о которых есть данные, 10 были госпитализированы, и у одного развился гемолитико-уремический синдром - серьезное состояние, которое может привести к почечной недостаточности. Один пожилой человек умер в Колорадо», - заявили в CDC.

Специалисты Центра выяснили, что большинство заболевших заказали «Роял Чизбургер». Они предполагают, что пострадало больше людей, но не все из них обратились за помощью к медикам или прошли тестирование на кишечные инфекции.

Ранее российский юрист Яна Бондаренко рекомендовала при отравлении продуктами из магазина сохранить остатки испорченной еды для экспертизы и найти чек, подтверждающий покупку.

В США 49 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в ресторанах быстрого питания McDonald’s, из них 10 человек доставили в больницы и еще один скончался. Об этом сообщили на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

США Смертность Больницы Болезни Продукты
22 октября 2024, 22:40
Автобус сгорел дотла на Новорижском шоссе
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В Москве на Новорижском шоссе сгорел маршрутный автобус. Обошлось без пострадавших, сообщил источник 360.ru.

Водители заметили объятый огнем автобус у обочины на Новорижском шоссе в сторону центра примерно в 300 метрах от пересечения с МКАД. Площадь возгорания достигла 15 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные подали пенный ствол.

Автобус маршрута № 1282 ехал из ЖК «Ильинские луга» к метро «Строгино» без пассажиров. Водитель, по информации источника 360.ru, не пострадал.

Тремя днями ранее в Подмосковье сломался автобус из Коломны в Щурово. Один пассажир получил ожоги ноги от разлившегося фонтаном горячего антифриза. Мужчина рассказал 360.ru, что ехал вместе с дочерью и от болевого шока заметил травмы только по возвращении домой.

Пожары ДТП Автобусы Москва

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