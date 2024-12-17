17 декабря 2024, 11:35

Пассажирке стало плохо на эскалаторе станции метро «Авиамоторная» в Москве

РИА «Новости»
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Пассажирке стало плохо на эскалаторе станции метро «Авиамоторная» в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его словам, пострадавшая упала на ступени, ей помогли подняться очевидцы. Медики оказали ей помощь на месте. Эскалатор пришлось временно остановить.

Изначально сообщалось, что на эскалаторе зажало девочку, но позже эту информацию опровергли. Пострадавшей оказалась взрослая женщина, под гребенку движущейся лестницы она не попала.

В октябре четырехлетнему мальчику в петербургском метро раздробило палец , но ребенок стоически выдержал боль. Позже врачи полностью восстановили ему конечность.

Женщины Метро Метро Москвы Москва
17 декабря 2024, 08:48
СК назвал причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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Причиной взрыва на Рязанском проспекте в Москве стала детонация взрывного устройства, предварительно заложенного в самокат, стоящий рядом со входом в подъезд жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Жертвой стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник. По данным Telegram-канала Mash, второй погибший - его водитель. Мужчина заехал за начальником в 06:00, чтобы отвезти его на работу.

Как сообщил источник 360.ru, после взрыва разрушилось подъездное остекленение с первого по третий этаж. Также ударная волна повредила две припаркованных рядом машины.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно, что на место ЧП прибыли правоохранители. В пресс-службе СК отметили, что после случившегося возбудили уголовное дело. В ближайшее время назначат ряд экспертиз.

Взрывы Москва Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
17 декабря 2024, 08:40
СК подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Кириллова при взрыве в Москве
РИА «Новости»
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В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, утром во вторник, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве неизвестные привели в действие заложенное в самокат взрывное устройство около подъезда жилого дома.

«В результате ЧП погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Рсосии Игорь Кириллов и его помощник», - заявили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия работают криминалисты, следователи и оперативные службы. Они проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Вторым погибшим оказался водитель Кириллова , который прибыл за начальником, чтобы отвезти на работу.

Взрывы Москва Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
17 декабря 2024, 08:13
Вторым погибшим при взрыве в Москве, предположительно, был водитель начальника войск РХБЗ
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Второй погибший после взрыва на Рязанском проспекте в Москве — водитель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Второй погибший после взрыва на Рязанском проспекте в Москве - водитель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Взрывы Водители Москва Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
17 декабря 2024, 08:03
Генерал-лейтенант войск РХБЗ Кириллов погиб в результате взрыва в Москве — источник
РИА «Новости»
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Генерал-лейтенант начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru. Официально эти данные пока не подтверждены.

По данным Telegram-канала Mash , вторым погибшим оказался водитель генерал-лейтенанта Кириллова Илья П., который прибыл за руководителем в шесть утра, чтобы отвезти на работу.

При выходе мужчин из подъезда сдетонировало прикрепленное на ручке самоката взрывное устройство. Мужчины погибли на месте.

Следственный комитет по факту взрыва завел уголовное дело. Правоохранители проведут несколько взрывотехнических экспертиз.

Кириллов занимал пост начальника войск РХБЗ с апреля 2017 года. Он награжден орденом «За военные заслуги» и орденом «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.

Ранее в Сети появились кадры с места взрыва в Москве.

Взрывы Взрыв на Рязанском проспекте в Москве

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