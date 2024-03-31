Пассажирка устроила стриптиз в самолете из Тбилиси в Москву

Пассажирка рейса Тбилиси - Москва во время перелета устроила стриптиз на борту. Оказалась, что она была пьяна, сообщил Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали, что перед взлетом женщина выпила много алкоголя, а потом решила устроить себе веселье на самолете. В поле зрения пассажирки попал один из попутчиков, которому она решила станцевать стриптиз.

После этого испуганного соседа пришлось временно пересадить в кабину бортпроводников. По прилете в Москву дебоширку встретили полицейские, которые доставили ее в отделение полиции.

Несколько дней назад авиалайнер компании Turkish Airlines, вылетевший из Москвы в Стамбул, пришлось вернуть в аэропорт Внуково из-за танцев неадекватного пассажира на борту.

Ранее рейс Мурманск - Москва задержали из-за пассажира, заявившего, что у него в рюкзаке лежит бомба.