Пассажирка умерла в самолете после задержки рейса в Екатеринбурге

Читайте нас в:

«По словам очевидцев, на борту находилась женщина в инвалидном кресле, из-за долгого ожидания ей вдруг стало плохо с сердцем. На место вызвали медиков», - уточнил канал.

Пассажирке делали массаж сердца в течение нескольких минут, но попытки реанимации оказались безуспешными. Женщина скончалась. Самолет в результате вылетел в Тбилиси только в полночь.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе два человека пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард. Водитель не справился с управлением, автомобиль, в котором находился один пассажир, слетел в кювет.

В конце апреля в Башкирии четыре человека погибли в аварии. Среди жертв ДТП было двое малолетних детей.