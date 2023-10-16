Пассажирка такси пострадала в ДТП на юго-западе Москвы

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В ведомстве уточнили, что ночью 16 октября на улице Профсоюзная водитель такси врезался в автомобиль BMW, остановившийся на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала 26-летняя пассажирка такси. Ее с травмами увезли в больницу. Правоохранители под контролем прокуратуры устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

До этого на Профсоюзной улице в районе дома № 118 в Москве столкнулись два автомобиля. В результате аварии одна из машин въехала в столб. Причина ДТП пока неизвестна, о пострадавших не сообщали.

Еще одно ДТП произошло на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда. Автомобиль премиального класса за несколько сотен миллионов рублей выезжал на участок с поворотом, когда водитель другой машины въехал в него. По предварительной информации, пострадавших нет.