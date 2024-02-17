«За ней приехал родственник, который предоставил справку, что у гражданки бывают провалы в памяти на фоне таблеток от врача», - сказал он.

Правоохранители составили в медпункте аэропорта административный протокол. После этого женщину передали родственнику.

По данным Telegram-канала Shot , женщина привлекла внимание стюардесс рейса «Победы», когда начала неразборчиво кричать и ругаться, а также обливать соседей водой. При этом пассажирка не могла внятно ответить на вопросы бортпроводников, потому что в момент общения у нее были галлюцинации.

Самолет Санкт-Петербург - Хургада пришлось вернуть в аэропорт Пулково через несколько минут после взлета из-за двух петербурженок, которые перебрали с алкоголем. Девушки матерились и вели себя вызывающе.