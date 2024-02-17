17 февраля 2024, 01:32

Пассажирка рейса Дубай — Москва напугала соседей галлюцинациями

Freepik
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Пьяная россиянка приставала к пассажирам рейса Дубай — Москва перед посадкой в аэропорту Внуково. С борта женщину забирали врачи, сообщил источник «360».

«За ней приехал родственник, который предоставил справку, что у гражданки бывают провалы в памяти на фоне таблеток от врача», - сказал он.

Правоохранители составили в медпункте аэропорта административный протокол. После этого женщину передали родственнику.

По данным Telegram-канала Shot , женщина привлекла внимание стюардесс рейса «Победы», когда начала неразборчиво кричать и ругаться, а также обливать соседей водой. При этом пассажирка не могла внятно ответить на вопросы бортпроводников, потому что в момент общения у нее были галлюцинации.

Самолет Санкт-Петербург - Хургада пришлось вернуть в аэропорт Пулково через несколько минут после взлета из-за двух петербурженок, которые перебрали с алкоголем. Девушки матерились и вели себя вызывающе.

Женщины Самолеты Дубай Москва
17 февраля 2024, 01:45
Крупный пожар разгорелся в Ижевске
Пресс-служба МЧС
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В Ижевске загорелось здание. Огонь распространился на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

К тушению пожара привлекли более 70 спасателей и 33 единицы техники. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

В ночь на пятницу, 16 февраля, жилой дом загорелся в Кировском районе Астрахани. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку. К моменту пожара этот дом был частично расселен, оставшихся трех жильцов отправили в пункты временного размещения. В результате ЧП никто не пострадал.

Спасатели Пожары Россия
17 февраля 2024, 01:23
Мать найденной с пакетом на голове массажистки рассказала о последнем разговоре с дочерью
РИА «Новости»
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Мать погибшей в Екатеринбурге массажистки рассказала, что накануне гибели дочь разговаривала с отцом и младшим братом. Никаких поводов для беспокойства у родителей не возникло, сообщил портал Е1.ru.

Девушка поддерживала тесную связь с семьей и всегда старалась помогать.

«Просто такой человек, она по-другому не могла. Она недавно с папой разговаривала, и все было нормально. Но она вообще такой скрытный человек», - отметила собеседница издания.

Женщина заверила, чтобы у ее дочери не было несчастной любви или какие-то других серьезных проблем. Она выразила надежду, что следователи разберутся в произошедшем.

Тело девушки с полиэтиленовым пакетом на голове нашли под окнами многоэтажного дома в Академическом районе. Соседи погибшей рассказала, что она жила одна и каких-либо вредных привычек за ней не наблюдалось.

Незрячая девушка приехала в Екатеринбург из Пермского края, чтобы работать массажистом. В последнее время погибшая жаловалась друзьям на проблемы.

Женщины Екатеринбург
16 февраля 2024, 22:23
Житель Волгограда пнул в живот девушку в магазине
РИА «Новости»
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Взрослый мужчина пнул в живот девушку в супермаркете в Волгограде, его действия попали на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщило издание V1.ru.

На кадрах видно, что девушка и мужчина шли вдоль стеллажей с продуктами, а когда они поравнялись, то он неожиданно замахнулся ногой в ее сторону. От удара в живот девочка согнулась пополам.

Причины агрессии мужчины пока неизвестны, потерпевшая никак его не провоцировала до столкновения. По информации издания, пострадавшая обратилась в полицию.

Нападение произошло 7 февраля в магазине, расположенном в Краснооктябрьском районе рядом с ЖК «Олежкина слобода».

До нападения на девушку мужчина преследовал на улице другую девочку , которая забежала в магазин в поисках укрытия, уточнило издание.

Местные правоохранители уже ищут агрессивного покупателя.

Ранее полицейские задержали трех подростков , которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде.

Магазины Мужчины Полиция Избиения
16 февраля 2024, 19:42
Участников тюменской перестрелки задержали в Самаре
РИА «Новости»
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Центральный суд арестовал двух фигурантов уголовного дела о стрельбе во дворе жилого дома в Тюмени в новогодние праздники. Обвиняемые находились в розыске, их поймали в Самаре, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Перестрелка произошла 5 января на улице Муравленко. Участниками конфликта стали уроженцы одной из республик Закавказья. Их объявили в федеральный розыск.

По данным МВД , задержанные в ходе перестрелки применили огнестрельное травматическое оружие. В результате пострадал 38-летний мужчина, ему понадобилась помощь медиков. Также в ходе покушения на убийство ранение получил еще один человек.

Тюменский суд Тюмени ранее арестовал еще одного из участников этого конфликта, который сообщил о местонахождении двух мужчин, после чего на них напали подозреваемые.

Ранее группа вооруженных пистолетами злоумышленников напала на водителя в Тюмени. Их задержали на месте преступления.

Тюмень Суд Мужчины

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