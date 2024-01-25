Пассажирка маршрутки и водитель Mercedes пострадали в ДТП на северо-западе Москвы
В Северо-Западном округе Москвы на Волоколамском шоссе в районе Митино утром 25 января произошла авария с участием общественного транспорта. В результате произошедшего пострадали мужчина и женщина, сообщил источник «360».
По его данным, дорогу не поделили маршрутное такси и автомобиль Mercedes. Пассажирка маршрутки и водитель иномарки получили черепно-мозговые травмы, их увезли в разные больницы.
Собеседник «360» уточнил, что из-за дорожно-транспортного происшествия на Волоколамском шоссе перекрыли одну полосу движения.
Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.
Ранее столичная Госавтоинспекция опубликова статистику по авариям за неделю. С 15 по 21 января в Москве произошло 107 ДТП. В них погибли три человека и еще 120 получили ранения, в том числе девять детей в возрасте до 16 лет.