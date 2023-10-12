Пассажирка экстренно севшего в Волгограде самолета умерла до прибытия медиков
Пассажирка самолета, которые летел из Москвы в Сочи, скончалась до прибытия медиков. Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Волгограда, сообщили РИА «Новости» в региональном комитете здравоохранения.
По данным ведомства, в четверг, 12 октября, экипаж самолета рейсом Москва-Сочи принял решение экстренно сесть из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. Посадка произошла в 17:15 по московскому времени. Прибывшим на вызов медикам оставалось констатировать смерть женщины.
Источник издания в экстренных службах» сообщил, что бортпроводники пытались спасти 60-летнюю женщину, но безрезультатно.
Ранее житель Пятигорска получил смертельную травму во время конфликта на борту летящего из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды самолета. Мужчина вмешался в потасовку двух петербуржцев, один из которых ударил его по голове.