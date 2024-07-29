29 июля 2024, 17:23

Пассажирам поезда, попавшего в ДТП под Волгоградом, возместят стоимость билетов

РИА «Новости»
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Пассажиры поезда Казань — Адлер, потерпевшего крушение в Волгоградской области, получат компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».

Пассажиры поезда Казань - Адлер, потерпевшего крушение в Волгоградской области, получат компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».

Согласно заявлению перевозчика, пассажирам полностью возместят стоимость проезда и начислят по 24 тысячи баллов по программе «РЖД Бонус» ( баллы начисляются по курсу 3,34 рубля за один ).

Кроме этого, компенсации пассажирам выплатит и страховая компания «СОГАЗ».

Личные вещи пассажиров отвезут на станцию Котельниково, где их и можно будет забрать.

Столкновение поезда с грузовиком произошло 29 июля на неохраняемом переезде на перегоне Гремячая - Котельниково. Электровоз и девять вагонов поезда сошли с рельсов. Число пострадавших при крушении превысило 100 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Поезда
29 июля 2024, 18:22
Появились подробности о трех мертвых сестрах, найденных в Петербурге
РИА «Новости»
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Обнаруженные мертвыми в квартире в Санкт-Петербурге три сестры были дочерями иерея, который около 10 лет прослужил настоятелем храма Преподобного Серафима Саровского в Карелии. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, родители иерея занимались биологическими науками. До принятия сана мужчина изучал энтомологию, совмещая ее с обучением в духовном училище. Иерей скончался в 2022 году.

По словам источника «Фонтанки», младшие сестры имели образование, но нигде не работали. Знакомые девушек обратили внимание, что они отдалились от семьи, в том числе от матери. Женщина часто приносила им продукты и деньги, но они могли не открывать ей дверь.

Собеседник журналистов добавил, что сестры некоторое время и вовсе отказывались принимать пищу, что привело к потере веса, но к врачам не обращались. Предположительно, девушки предпочитали лечится народными методами.

Накануне в Петербурге обнаружили трупы трех сестер. Их тела пролежали в квартире около двух недель.

Санкт-Петербург Врачи Женщины Полиция Квартиры
29 июля 2024, 17:58
Раскрыта причина столкновения грузовика и поезда на путях под Волгоградом
РИА «Новости»
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Водитель КамАЗа в Волгоградской области грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно работающей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать из-за малого расстояния, сообщила пресс-служба РЖД.

Авария произошла в понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области.

Водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань - Адлер, из-за чего восемь вагонов сошли с рельсов.

«По уточненной информации, водитель автомобиля выехал на переезд при исправно действующей сигнализации, чем грубо нарушил правила дорожного движения. Машинист применил экстренное торможение, но скорость поезда составляла 65 километров в час, из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось», - заявили в пресс-службе.

В РЖД добавили, что в этом месте железная дорога хорошо просматривается. Для водителя видимость поезда при подходе к переезду составляла более километра.

Ранее стало известно, что в результате аварии пострадали 100 человек , в том числе двое проводников. Госпитализация понадобилась 55 раненым.

РЖД ДТП Поезда
29 июля 2024, 17:50
После крушения поезда под Волгоградом госпитализировали 55 человек
РИА «Новости»
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По предварительным данным, 140 человек, из них восемь детей, получили травмы при столкновении поезда с грузовиком в Волгоградской области, 55 из них госпитализировали в ЦРБ города Котельниково. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта.

На место схода вагонов прибыли пожарный поезд и стрелки ведомственной охраны, оцепившие местность.

Крушение произошло 29 июля на неохраняемом переезде на перегоне Гремячая - Котельниково. Электровоз и девять вагонов поезда, шедшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Водителя грузовика отправили в реанимацию.

«Федеральная пассажирская компания» пообещала пассажирам возместить стоимость проезда и начислить бонусы.

Поезда
29 июля 2024, 17:39
Резервный состав отправили пассажирам сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом
РИА «Новости»
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Дополнительный состав отправили из Волгограда на станцию Гремячая для сбора пассажиров сошедшего с рельсов поезда № 491 Казань — Адлер. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Дополнительный состав отправили из Волгограда на станцию Гремячая для сбора пассажиров сошедшего с рельсов поезда № 491 Казань - Адлер. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В компании отметили, что пассажиры доедут до пункта назначения по измененному маршруту, так как часть путей осталась закрыта из-за аварии. Новый поезд проследует через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

Часть эвакуированных пассажиров пострадавшего в столкновении с грузовиком состава доставили на автобусах на станцию Котельниково, где разместили на вокзале. Людям раздали воду. После прибытия резервного состава на перрон станции Гремячая пассажиров привезут туда на автобусах.

Столкновение пассажирского состава с грузовиком на перегоне станций Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло в понедельник, 29 июля, около 12:20. В результате с рельсов сошли девять вагонов, из которых семь опрокинулось.

В пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта уточнили, что в результате аварии повреждения получили соседние пути, поэтому часть поездов пустили в объезд аварийного участка. В ведомстве добавили, что всего пострадали 132 взрослых и восемь детей. Госпитализация потребовалась 55 пассажирам. Их доставили в центральную районную больницу Котельниково.

В РЖД уточнили , что среди пострадавших помощник машиниста, два проводника из студенческих отрядов, а также водитель большегруза. Около 100 человек получили медицинскую помощь на месте.

РЖД ДТП Поезда

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