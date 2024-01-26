Пассажира с боевой гранатой задержали в аэропорту Шереметьево

По данным издания, ранним утром во время досмотра сотрудники службы безопасности аэропорта заметили в багаже мужчины гранату Ф-1. После этого перекрыли вход и вызвали представителей экстренных служб. Людей пришлось перенаправить на другой выход.

Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что граната боевая. Мужчину сейчас допрашивают правоохранители.

Telegram-канал Shot уточнил , что задержанным оказался 34-летний житель Оренбурга. Он уже попадал в поле зрение полиции 16 лет назад, когда его судили за кражу.

Ранее в Санкт-Петербурге местная жительница купила квартиру , а спустя время нашла в ней целый схрон с боеприпасами. Силовики забрали пакет и отправили его содержимое на экспертизу.