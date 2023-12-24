Пассажира московского метро ранили ножом в ходе конфликта в вагоне

В ходе выяснения отношений во время поездки от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская» один из пассажиров достал нож. Оппонент, увидев в руках у противника холодное оружие, попытался его выхватить, но получил только резаную рану.

На станции дебоширов задержали сотрудники вневедомственной охраны правительства Москвы, которым помогли пассажиры. Мужчин передали полицейским УВД на Московском метрополитене для проведения проверки.

Это не первая поножовщина в московском метро за последнее время. На минувшей неделе ранее судимый пассажир ранил 30-летнего мужчину, с которым он вступил в словесную перепалку. Пострадавшего забрали в больницу, а в отношении владельца ножа завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт в вагоне московского метро закончился поножовщиной в ходе которой один из участников получил ранение. Как сообщило МВД Медиа , потасовку устроили пассажиры поезда на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии.