Пассажир упал на пути на серой ветке московского метро
В пятницу вечером в московской подземке произошло второе за день падение человека на рельсы. На этот раз пассажир оказался на пути на серой ветке метро, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - сообщили в ведомстве.
В дептрансе уточнили, что поезда не ходят от «Южной» до «Серпуховской», а в обратном направлении - курсируют с увеличенными интервалами.
О причинах произошедшего и состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Все обстоятельства установят полицейские.
Практически в это же время на станции метро «Кутузовская» женщину спихнули на рельсы. Пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и понесли в верхний вестибюль. Она рассказала, что ее толкнул на пути неизвестный.