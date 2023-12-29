Пассажир упал на пути на серой ветке московского метро

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - сообщили в ведомстве.

В дептрансе уточнили, что поезда не ходят от «Южной» до «Серпуховской», а в обратном направлении - курсируют с увеличенными интервалами.

О причинах произошедшего и состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Все обстоятельства установят полицейские.

Практически в это же время на станции метро «Кутузовская» женщину спихнули на рельсы. Пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и понесли в верхний вестибюль. Она рассказала, что ее толкнул на пути неизвестный.