Пассажир умер в салоне автобуса в Екатеринбурге

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В пресс-службе свердловской полиции рассказали, что 60-летнему екатеринбуржцу внезапно стало плохо во время поездки. Его личность уже установили.

«Предварительно, ухудшилось самочувствие, скоропостижно скончался. История не связана с криминалом», - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работали правоохранители. Проводится проверка.

Накануне прохожие обнаружили в Екатеринбурге молодого мужчину, который лежал на снегу в луже собственной крови. Его госпитализировали.

В начале января у входа в магазин жители Красноярска прохожие нашли тело голого мужчины в луже крови. Полицейские не зафиксировали признаков насильственной смерти.