21 декабря 2024, 09:13

Пассажир такси погиб в ДТП в Новой Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Автомобиль Volkswagen Polo из службы такси попал в ДТП на 251-м километре ЦКАД между Киевским и Калужским шоссе в Новой Москве. Об этом сообщил 360.ru источник.

По его информации, таксист не справился с управлением и наехал на препятствие. Он получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, а его пассажир умер до приезда врачей.

Других подробностей источник не привел. Точную причину аварии еще предстоит выяснить.

Накануне РБК со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию сообщил, что число нарушений правил дорожного движения среди столичных таксистов с начала года выросло почти на 80%.

ДТП Такси ТиНАО Москва
20 декабря 2024, 22:54
Появились кадры наезда автомобиля на толпу людей на ярмарке в Магдебурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Видео, на котором автомобиль врезался в посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге, появилось в сети. Кадры наезда опубликовал Telegram-канал Mash.

Судя по видео, машина на большой скорости пронеслась по торговому ряду, оставляя после себя лежащих на земле людей. На ярмарке началась паника, горожане начали разбегаться в разные стороны.

По данным портала T-online , две машины въехали на территорию рождественского рынка. Предварительно сообщалось о 11 погибших. Также около 60 людей получили травмы.

Телеканал NTV сообщал об одном водителе, который устроил наезд на толпу в Магдебурге.

Мужчина специально сбил людей, мотивы его поступка устанавливают правоохранители. Официальной информации местные власти пока не предоставляли.

Германия Машины Водители Ярмарки
20 декабря 2024, 22:45
Россиянка запретила дочери пить воду из-за поисков духовности
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Ростова-на-Дону запретила своей дочери пить воду и кормила исключительно фруктами, мотивируя свое решение якобы поисками духовного пути. Об этом в своем Telegram-канал РЕН ТВ.

Женщина регулярно публиковала посты в своих соцсетях, рассказывая подписчикам об «экзотической» диете своего ребенка. Также она периодически писала о пользе фруктов для организма.

Блогерша призналась, что ребенок не пьет обычную воду, а добывает ее самостоятельно из плодов.

«Это питание - про здоровье и духовность. Мне ребенок показал этот путь», - написала она.

Женщина утверждает, что именно дочь сделала такой выбор. По ее словам, просто нужно чувствовать своих детей и делать то, в чем они нуждаются.

Телеканал сообщил, что региональная прокуратура уже начала проверку по этому факту. Кроме того, публикациями блогерши заинтересовались в управлении СК РФ по региону, инициировав доследственную проверку.

Ранее в Госдуме призвали запретить пропаганду экстремального похудения несовершеннолетних.

Дети Прокуратура РФ Соцсети Блогеры Россия Следственный комитет России
20 декабря 2024, 22:32
Две машины въехали в толпу людей на ярмарке в Магдебурге
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Две машины въехали в людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебурге. Погибли 11 человек, сообщил новостной портал T-online.

По словам очевидцев, два автомобиля протаранили ограждения и наехали на посетителей рождественской ярмарки.

По неофициальным данным, жертвами происшествия стали 11 человек. Также около 60 получили травмы. На месте аварии работают полицейские. Водителей уже задержали.

По информации телеканала NTV, в толпу на рождественской ярмарке въехал один автомобиль. Водитель специально направил машину на людей. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел в китайской провинции Гуандун.

Машина врезалась в толпу возле спортивного центра. В результате погибли 35 человек, еще 43 пострадали.

Машины Водители Ярмарки
20 декабря 2024, 22:07
В Англии стюардесса выпала из самолета перед взлетом
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Англии стюардесса открыла дверь по время подготовки пассажирского лайнера к взлету и выпала на взлетно-посадочную полосу, получив серьезные травмы. Об этом сообщило издание Nottinghamshire Live.

Бортпроводница выпала из самолета в аэропорту Ист-Мидлендс близ города Ноттингем днем 16 декабря.

Она открыла дверь лайнера и шагнула вперед, ожидая, что трап все еще прикреплен. Однако по неизвестной причине лестницу уже убрали, поэтому женщина упала на взлетно-посадочную полосу.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и пожарная служба аэропорта.

Пострадавшую доставили в Королевский медицинский центр Ноттингема для лечения. Женщина получила серьезные травмы. Пока ничего неизвестно о ее текущем состоянии.

Отдел по расследованию авиационных происшествий уже начал расследование этого происшествия. Инспекторы посетили аэропорт, чтобы собрать доказательства и опросить очевидцев.

Ранее в Москве на станции Нагатинская под колесами поезда погибли две стюардессы из Калининграда.

Великобритания Англия Самолеты

Новости по теме