20 февраля 2024, 08:51

Пассажир скорой умер после ДТП с такси в Чите

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Один человек скончался в результате ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по Забайкальскому краю.

«Один пострадавший скончался в учреждении, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь», - передали в пресс-службе.

Еще один человек находится в реанимации, у остальных - состояние удовлетворительное.

В пресс-службе управления МВД России по Забайкальскому краю сообщили, что на улице Чкалова столкнулись Lada и машина скорой помощи. Авария произошла вечером 19 февраля.

«В результате четырех участников ДТП доставили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», - уточнили в МВД.

Ранее два человека погибли в аварии с участием автомобиля ВАЗ и тепловоза на переезде у станции в Нижегородской области. Водитель отечественной машины не справился с управлением. Легковушка получила сильные повреждения.

Скорая помощь ДТП Врачи Россия Такси Машины
20 февраля 2024, 08:51
Девушка на «ВАЗе» попала под тепловоз в Нижнем Тагиле
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Тридцатилетняя водитель «ВАЗ 2114» попала под тепловоз на железнодорожном переезде в Нижнем Тагиле. Пострадавшая получила перелом ребер, сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла днем 19 февраля на улице Вагульской, 55а. По предварительным данным, местная жительница за рулем «ВАЗа» выехала на железнодорожный переезд на красный свет и проигнорировала звуковое оповещение. В результате ДТП молодая женщина попала в больницу. Машинист тепловоза не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Машинист рассказал, что ехал со станции Кирпичный на гору Высокую, когда на переезд внезапно выехала машина. Он попытался остановить тепловоз, но не вышло.

По данным ГИБДД, у автоледи восьмимесячный стаж вождения транспортного средства категории «В», к ответственности за нарушение правил дорожного движения ее не привлекали. В медучреждении ей предстоит освидетельствование на состояние опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место аварии, опросили очевидцев.

Жителям напомнили, что пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, или на красный свет грозит штрафом в размере до пяти тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода по статье 12.10 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути).

ДТП ГИБДД Свердловская область Поезда Водители
20 февраля 2024, 07:55
Хостел в Москве эвакуировали из-за дыма в вентиляции
Пресс-служба МЧС
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На юге Москвы объявили эвакуацию в хостеле «Облака». Постояльцев вывели из-за задымления этажом ниже, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали около семи часов утра в двухэтажное блочное здание на Ореховом бульваре в Зябликово. Очевидцы заметили белый дым из вентиляции.

Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь на первом этаже. Со второго этажа, где находится хостел, вывели 15 человек.

Пожары Отели Москва
20 февраля 2024, 06:13
Крыша склада чуть не обрушилась под тяжестью снега на рабочих в Новой Москве
Пресс-служба МЧС
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В Новой Москве крыша склада просела под тяжестью снега. Из здания в поселении Сосенском поселка Коммунарка эвакуировали 15 человек, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали в 03:50. В здании на улице Липовый Парк, 1 строение 1 находился магазин на реконструкции и склад крупной торговой сети. Заявитель сообщил, что металлические балки лопнули под тяжестью снега.

Специалисты прибыли к месту происшествия и выяснили, что в одноэтажной постройке из сэндвич-панелей сорвались несколько металлических балок, державших крышу. Из здания вышли 15 человек, его обесточили, а территорию оцепили.

В Сочи девушка провалилась в подвал и провела в нем три дня. Она упала с чердака четырехэтажного дома , застряв между стенами. Только спустя время ее услышали и вызвали спасателей. Им пришлось демонтировать часть кладки.

МЧС РФ Москва
20 февраля 2024, 02:30
Контрабандистка попыталась ввезти в Россию сотни моделей человеческого эмбриона
Freepik
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Российские таможенники задержали женщину, которая пыталась ввезти в страну 200 пластиковых моделей человеческого эмбриона. Об этом сообщили в ФТС России.

В чемодане, который хотела провезти через границу жительница Эстонии оказались произведенные в немецком городе Эстрингене изделия с надписью «Не игрушка!».

Несмотря на отсутствие состава преступления, партия была признана коммерческой, и таможенники завели административное дело о незадекларированных товарах. По словам подозреваемой, она лишь выполняла «просьбу третьих лиц».

Ранее сообщалось, что прокуратура Приморского края предъявила иск для устранения нарушений в работе бургерной в Дальнереченске, в которой отравились около 60 человек. Проверка показала, что владельцы кафе нарушали законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии посетителей.

Преступления Россия

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