Пассажир скорой умер после ДТП с такси в Чите
Один человек скончался в результате ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по Забайкальскому краю.
«Один пострадавший скончался в учреждении, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь», - передали в пресс-службе.
Еще один человек находится в реанимации, у остальных - состояние удовлетворительное.
В пресс-службе управления МВД России по Забайкальскому краю сообщили, что на улице Чкалова столкнулись Lada и машина скорой помощи. Авария произошла вечером 19 февраля.
«В результате четырех участников ДТП доставили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», - уточнили в МВД.
Ранее два человека погибли в аварии с участием автомобиля ВАЗ и тепловоза на переезде у станции в Нижегородской области. Водитель отечественной машины не справился с управлением. Легковушка получила сильные повреждения.