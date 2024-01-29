Пассажир самолета в Ульяновске оскорбил полицейских и нажал тревожную кнопку в аэропорту

По предварительным данным, ЧП произошло днем в субботу, 27 января. Планировавший улететь в Москву уроженец Ульяновска без причины нажал кнопку противопожарной безопасности и нецензурно выругался в адрес полицейских при исполнении.

В тот же день 36-летний мужчина добрался в Самару на автомобиле, где в аэропорту вновь нецензурно выражался в адрес полицейских и других пассажиров. Правоохранители пресекли его противоправные действия.

Полицейские в Челябинске задержали мужчину в военной форме, который устроил дебош на борту прибывшего из Москвы самолета. В ходе полета он оскорблял проводниц и других женщин, указывая на их «продажное поведение».