«Обычно в таких ситуациях авиакомпания подает в суд для возмещения средств, которые уходят на установку двери», - заявили в комитете гражданской авиации Казахстана.

Мужчину передали полиции.

По этому факту проведут расследование, причем не только в отношении пассажира. Службы аэропорта, ответственные за подачу автотрапа, тоже проверят.

Как отметило издание, пассажиров могли долгое время не выпускать из самолета, поэтому мужчина и попытался сделать это самостоятельно.

Ранее две россиянки устроили истерику на борту вылетавшего с Пхукета самолета, задержав на 2,5 часа вылет рейса. Они жаловались на духоту в салоне самолета, в котором находилось около 300 пассажиров, причем снимали все на телефон.

Нетерпеливый пассажир, летевший рейсом Шымкент - Алма-Ата авиакомпании FlyArystan, самостоятельно открыл эвакуационную дверь, чтобы покинуть самолет. Об этом в своем Telegram-канале портал Elitar.kz.