28 марта 2024, 22:18

Пассажир рейса Москва — Пермь попал в реанимацию

РИА «Новости»
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Пассажир рейса Москва — Пермь почувствовал себя плохо во время полета, а после приземления попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Пассажир рейса Москва - Пермь почувствовал себя плохо во время полета, а после приземления попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, с 58-летний мужчиной во время полета пожаловался на боль в груди и низкое давление. У пассажира было учащенное сердцебиение, кожа была бледной. Ранее мужчина перенес инфаркт.

Пилоты приняли решение продолжать полет. К прибытию в аэропорт Большое Савино экипаж запросил скорую помощь и реанимацию. После посадки пассажира забрали врачи, о его состоянии ничего не известно.

В среду, 27 марта, водовоз протаранил лайнер Emirates в аэропорту Домодедово. Пассажиров на борту в этот момент не было. Самолет отстранили от полетов, а рейс отменили. Как стало известно, водителя водовоза парализовало за рулем , поэтому он не справился с управлением. Его экстренно госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Авиация Скорая помощь Врачи Самолеты Мужчины
28 марта 2024, 22:47
«Ангел-хранитель есть». Маргарита Симоньян чуть не оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент теракта
РИА «Новости»
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян должна была находиться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта вечером 22 марта. Об этом журналистка заявила в авторской программе «Ч.Т.Д.» в Telegram-канале Кеосаян daily.

«Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в „Крокусе“. И мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, не поняли друг друга», - рассказала Симоньян.

По ее словам, из-за недопонимания ее коллеги приехали в ресторан в «Крокусе». Сама она задержалась на совещании. Когда она ехала по МКАД, ее знакомые предложили перенести встречу в Красногорск, раз уж все там собрались. Но Симоньян настояла на изначальном месте встречи.

После этого ее коллеги ушли из концертного зала. А когда они встретились в ресторане, пошли сообщения о теракте.

«И вот это вот все началось, и должны были мы быть в „Крокусе“. Ангел-хранитель, конечно, есть», - заключила Симоньян.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Четверо террористов с автоматами ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание.

Жертвами теракта стали 143 человека.

Рестораны Теракт в «Крокусе»
28 марта 2024, 21:27
Девушка под видом кинолога проникла на территорию Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Девушка с собакой нелегально проникла на место поисковой операции в Crocus City Hall, представившись сотрудником центра операций особого риска «Лидер». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Она обманным способом попала на место проведения работ и сделала несколько фото, <…> выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска „Лидер“», - указали в сообщении.

Также девушка стала предлагать оперативному штабу свою помощь в поиске погибших. Она не получила допуск из-за отсутствия статуса спасателя и необходимой аттестации у собаки.

По данным ведомства, девушка использовала фотографии вместе с официальным видео МЧС для сбора средств. Спасатели осудили «недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе».

Теракт со стрельбой произошел в Crocus City Hall 22 марта. По данным МЧС России, жертвами теракта стали 143 человека , пострадали 180 человек.

МЧС РФ Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 21:18
Самолет с фанатами «Авангарда» экстренно сел в Казани из-за птицы
РИА «Новости»
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Самолет с фанатами омского хоккейного клуба «Авангард», направлявшийся в Ярославль на матч против «Локомотива», совершил вынужденную посадку в Казани.  Об этом сообщили в Telegram-канале «Фанатский сектор 4*5».

На канале опубликовали фотографию лобового стекла лайнера, в которое, предположительно, врезалась птица. Экстренную посадку совершили из-за трещины, которая образовалась на стекле кабины пилотов, и повреждения внешнего слоя обшивки. Разгерметизации не было.

На борту находились 25 фанатов и три члена экипажа. Новый самолет болельщикам предоставили в течение часа, и они продолжили свой путь в Ярославль.

«В Казани тоже хотят, чтобы омичи сегодня выиграли. Нам поменяли борт меньше, чем за час и мы вновь едем к самолету», - уточнил канал.

В этом городе сегодня вечером пройдет шестой матч серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Ранее военный самолет потерпел крушение над акваторией Черного моря , его пилот катапультировался и выжил.

Фанаты Казань Самолеты
28 марта 2024, 19:04
Россиянка выплатит штраф за дискредитацию ВС РФ во время выборов
РИА «Новости»
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Жительницу Тульской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись на бюллетене во время выборов президента России. Об этом сообщила пресс-служба Одоевского межрайонного суда.

Это произошло 17 марта. Женщина пришла на избирательный участок и в бюллетене для голосования зачеркнула всех кандидатов. Потом в графе с кандидатом Владимиром Путиным она сделала надпись, которую посчитали дискредитирующей российскую армию.

Когда женщина опустила бюллетень в прозрачную урну он упал лицевой стороной вверх, поэтому оказался открыт для всеобщего обозрения. Суд сделал вывод, что таким образом дискредитация со стороны жительницы Тульской области стала публичным действием.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила восемь суток ареста и штраф в размере 40 тысяч рублей за порчу избирательного бюллетеня. Она нанесла на него надпись красным маркером.

Штрафы Суд Выборы Выборы президента — 2024

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