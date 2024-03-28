Пассажир рейса Москва - Пермь почувствовал себя плохо во время полета, а после приземления попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, с 58-летний мужчиной во время полета пожаловался на боль в груди и низкое давление. У пассажира было учащенное сердцебиение, кожа была бледной. Ранее мужчина перенес инфаркт.

Пилоты приняли решение продолжать полет. К прибытию в аэропорт Большое Савино экипаж запросил скорую помощь и реанимацию. После посадки пассажира забрали врачи, о его состоянии ничего не известно.

В среду, 27 марта, водовоз протаранил лайнер Emirates в аэропорту Домодедово. Пассажиров на борту в этот момент не было. Самолет отстранили от полетов, а рейс отменили. Как стало известно, водителя водовоза парализовало за рулем , поэтому он не справился с управлением. Его экстренно госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое.