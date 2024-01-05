Пассажир получил ножом в грудь из-за конфликта водителей в Калуге

Дорожный конфликт в Калуге закончился ударом ножа в грудь - 30-летнего мужчину госпитализировали с тяжелом состоянии. Нападавший скрылся. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Калужской области.

Мужчина пострадал в ходе ночного конфликта между водителями Mazda 6 и Hyundai Solaris. Они устроили разборки на улице Кирова. Пострадавший оказался пассажиром автомобиля Mazda 6.

После того, как он присоединился к ссоре, водитель второй машины ударил его ножом в грудь, а потом скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают его личность, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, он находиться в тяжелом состоянии», - уточнили в прокуратуре.

О причине конфликта между водителями не сообщили. Расследование продолжается.

Ранее вооруженная ножом женщина напала на прохожих рядом с железнодорожной станцией «Акихабара» в Токио. Пострадали четыре человека, их оперативно доставили в больницу. Полицейские задержали нападавшую.