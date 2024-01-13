13 января 2024, 19:01

Пассажир погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале

Unsplash
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В Свердловской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Жертвой аварии стал один человек, сообщили в региональной ГИБДД.

Автомобили врезались друг в друга на 232-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург Нижнесергинского района. На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели МЧС, следственно-оперативная группа и бригады скорой помощи.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести. На участке дороги, где произошла авария, ограничили движение транспорта. Инспекторы ДПС помогают автомобилистам в объезде места ЧП.

Накануне ДТП с участием грузовика произошло Георгиевском округе Ставропольского края. В результате аварии пострадали три человека. Водителя ВАЗ-210740 госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двух раненых отправили на амбулаторное лечение.

Урал Грузовики ДТП Автобусы
13 января 2024, 19:09
Около 200 человек эвакуировали из ТЦ в Киеве из-за пожара
Pxhere
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В торгово-развлекательном центре «Космополит» Киева 13 января случился пожар. Мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что из здания эвакуировали 200 человек.

«Экстренные службы продолжают работать на месте», - добавил он.

По предварительным данным, вспыхнула детская комната на четвертом этаже здания. Причина возгорания неизвестны. Сейчас огонь уже ликвидировали.

Кличко уточнил, что медикам обратилась одна женщина, она пожаловалась на отравление угарным газом. Ей оказали помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.

Ранее крупный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах. Пламя вспыхнуло в одном из блоков и охватило площадь в 50 тысяч квадратных метров. Ущерб составит не менее 10 млрд рублей. Один из сотрудников склада рассказал «360», сначала никто не понял, что произошло. Сработал сигнал тревоги, в здании появился едкий черный дым, людей начали быстро выводить на улицу.

Пожары Виталий Кличко Киев
13 января 2024, 18:49
Рыбаков унесло на льдине в Куршском заливе
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Рыбаков унесло в открытое море в Куршском заливе. Их удалось спасти, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Трагедия едва не произошла в районе поселка Каширское. Пять человек дрейфовали на расстоянии около двух километров от берега. Сотрудники МЧС РФ на судне с воздушной подушкой эвакуировали мужчин на сушу.

«Подобный дрейф для нескольких десятков рыбаков на траверзе Каширского в марте 1994 года закончился гибелью. Об этом напоминает мемориал на берегу залива», - подчеркнули в ведомстве.

В декабре 2023 года молодой человек в Москве упал с Малого Каменного моста и не смог выбраться самостоятельно. Сотрудники МЧС обнаружили его на льдине и передали врачам.

Месяцем ранее работники пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили из ледяного плена двух рыбаков. Мужчин заметили при патрулировании акватории Иваньковского водохранилища. Они провалились в воду, но смогли выбраться на лед. Рыбакам повезло, что спасатели оказались неподалеку от места происшествия.

Спасатели МЧС РФ Рыбалка
13 января 2024, 17:38
Фрагменты неустановленного устройства упали на дорогу в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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Фрагменты неустановленного устройства упали на участок дороги между станицами Павловская и Атаманская в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

Правоохранители и специальные службы установят детали произошедшего. На месте падения фрагментов устройства разрушений не зафиксировали. В результате никто не пострадал. Угрозы для жителей района также нет.

«В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская», - сообщили в оперштабе.

Местных жителей призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении беспилотника в Жиздринском районе. Дрон сбили средства противовоздушной обороны. Сведений о разрушениях и пострадавших в результате падения БПЛА не поступало.

До этого беспилотник упал в Курской области. Его сбили над Курчатовским районом, где расположена атомная электростанция. Радиационный фон в регионе остался в норме.

Беспилотники Дороги Краснодарский край
13 января 2024, 16:20
Подъемник чуть не убил шестилетнего мальчика в Челябинской области
Unsplash
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Механизм фуникулера зажевал шарф и придушил ребенка в Миасском городском округе Челябинской области. Шестилетний мальчик впал в кому. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Челябинской области.

Пострадавшего ребенка поместили в реанимацию, его состояние расценивается как тяжелое.

«В настоящее время ребенок госпитализирован и находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», - указали в пресс-службе.

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры, на которых видно, как мальчика затянуло в механизм фуникулера. Находящиеся рядом взрослые остановили подъемник, но ребенок получил серьезные травмы.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья». Следователи начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Австрии сорвалась кабина канатной дороги на горнолыжном курорте Хохотц. В результате пострадали несколько человек - они получили серьезные травмы. Спасатели доставили их в больницу на вертолете. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии поместили в отделение интенсивной терапии.

Уголовное дело Дети Челябинская область Больницы Следственный комитет России

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