21 июля 2024, 18:21

Пассажир погиб при столкновении судна со скалой в Красноярском крае

РИА «Новости»
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Маломерное судно с пассажирами столкнулось со скалой во время прохода по реке Северной в Красноярском крае. От полученных травм на месте скончался один человек, четверо получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что столкновение произошло в воскресенье, 21 июля. Прибывшие на место врачи забрали трех пассажиров и капитана судна.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Собственную проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В пресс-службе ведомства уточнили, что среди пострадавших находился несовершеннолетний. В ходе мероприятий прокуроры проверят законность эксплуатации судна, а также выполнение капитаном правил перевозок пассажиров.

Днем ранее легкомоторная лодка и теплоход «Валдай» не смогли разойтись в акватории Волги около базы отдыха «Чайка» в Самарской области и столкнулись. В результате травмы получили трое мужчин и две женщины.

Уголовное дело Прокуратура РФ Следственный комитет России Красноярский край Реки
21 июля 2024, 19:07
Пропавшего экс-главу Нижегородского облсуда нашли мертвым в лесу
РИА «Новости»
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Бывший председатель суда Нижегородской области Валерий Воробьев уехал в лес со своей супругой. Впоследствии его нашли мертвым, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

«В ходе поисковых мероприятий с привлечением волонтеров семейную пару нашли. К сожалению, мужчина погиб. Его жену обнаружили живой на другом участке местности», - указали в ведомстве.

Ранее полицейские обратились к местному населению с просьбой помочь в поиске семейной пары. По предварительным данным, 20 июля 86-летние пенсионеры выехали на автомобиле из села Теряево Богородского района. Они отправились в лес в Павловский район и пропали.

Поисково-спасательная группа «Рысь» распространила ориентировку с фотографиями пропавших людей, на которых были бывший председатель областного суда и его супруга. Воробьев занимал этот пост с 1985 до 2005 год.

Тело 14-летнего школьника нашли в болоте Челябинской области. Волонтеры искали его почти неделю.

Суд Пенсионеры Волонтеры МВД РФ
21 июля 2024, 18:33
Снесшего кувалдой голову бюсту Сталина вандала задержали
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали мужчину, который снес кувалдой голову Иосифа Сталина с его бюста в Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, 20 июля около 17:00 правоохранительные органы получили сообщение о том, что в парке на улице Советская неизвестный мужчина повредил два памятника.

В ходе розыскных мероприятий личность подозреваемого установили, им оказался 43-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Причины преступления устанавливаются.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина в клетчатой рубашке подошел к бюсту советского вождя с кувалдой. Он замахнулся и ударил по голове изваянию. После того, как бюст Сталина рухнул на землю, вандал скрылся.

Уголовное дело Памятники Видео Полиция Иосиф Сталин Вандализм Парки
21 июля 2024, 17:21
Mazda не поделила трассу с КамАЗом под Саратовом. Пострадали пятеро
Telegram
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Мужчина, женщина и трое детей попали в больницу после ДТП с КамАЗом на трассе Р-228. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Семья ехала в Mazda. С большегрузом иномарка столкнулась в Вольском районе на 169-м километре трассы. Информацию о происшествии в службу «112» передали в 09:20.

В результате травмы получили все, кто ехал в легковушке, - мужчина, женщина и трое детей трех, пяти и 13 лет. Пострадавших доставили в больницу.

На месте аварии работали специалисты областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Точные данные о состоянии пострадавших Юрин не привел.

Дети ДТП
21 июля 2024, 16:11
Россиянка выпала из окна 12-го этажа на глазах у мужа
РИА «Новости»
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Уборка после очередного этапа ремонта квартиры закончилась смертью для учительницы английского языка из Екатеринбурга. У женщины закружилась голова, и она выпала из окна с 12-го этажа на глазах у мужа. Подробности происшествия родственники погибшей рассказали изданию Е1.

Собеседники журналистов заявили, что все произошло в минувшую субботу, 20 июля.

«Они с мужем делали ремонт, и она, видимо, уставшая, решила вымыть окно и выпала. Возможно, голова закружилась. Погибла на месте, похороны запланированы на завтра», - заявил родственник.

Он уточнил, что сейчас в квартире работают следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Журналисты выяснили, что у женщины остался сын. Ставший свидетелем ее падения супруг кричал и просил вызвать скорую, но прибывшие медики только констатировали смерть учительницы.

В минувшую среду, 16 июля, восьмилетний школьник погиб в городе Сосновый Бор Ленинградской области после падения из окна пятого этажа. В этот момент мальчик находился дома с мамой, которая ненадолго оставила сына без внимания.

Женщины Екатеринбург Квартиры

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