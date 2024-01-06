06 января 2024, 22:55

Пассажир подрался с музыкантом в метро Москвы из-за игры под «фанеру»

РИА «Новости»
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Музыкант набросился на прохожего в переходе московского метрополитена, когда тот пнул его установку с микрофоном. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, пассажира возмутило, что уличный артист использовал «фанеру», чтобы собрать деньги, не играя на инструменте. В итоге между музыкантом и мужчиной завязалась потасовка. Очевидцы опубликовали кадры драки в Сети.

Ранее пассажир московского метро ранил 30-летнего мужчину, с которым он вступил в словесную перепалку. Пострадавшего забрали в больницу, а владелец ножа стал фигурантом уголовного дела.

В конце декабря в столичной подземке произошла еще драка между двумя пассажирами. В результате конфликта травмы получил 19-летний молодой человек, его госпитализировали. Нападавшего могут привлечь к уголовной ответственности по статье о побоях.

Музыка Метро
06 января 2024, 23:14
Квартира загорелась в «доме-корабле» на юге Москвы
РИА «Новости»
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Возгорание произошло в доме на улице Большая Тульская в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале департамент транспорта столицы.

«В сторону области для движения доступна одна полоса из четырех. Рекомендуем объезжать этот участок», - указали в сообщении.

Сейчас на ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

По данным Telegram-канала Shot , загорелась квартира на 11-м этаже дома в знаменитом «доме-корабле» на улице Большая Тульская. Пожарные присвоили возгоранию первый ранг сложности.

Огонь охватил два балкона и комнату, наблюдается большое задымление. Жильцов эвакуировали из квартир. Тушения пожара продолжается.

Ранее сотрудники МЧС в Москве спасли пять человек на пожаре в Таганском районе. На балконе квартиры загорелись мебель и личные вещи.

Пожары Москва
06 января 2024, 22:31
Подросток пропал после Нового года в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «Прорыв» во «ВКонтакте».

Как сообщили волонтеры, школьник исчез 1 января и до сих пор о нем ничего не известно. Он не выходит на связь с родственниками.

Мальчик был одет в светло-коричневую куртку, черные штаны и кеды в цвет. Рост школьника 160 сантиметров. У него карие глаза и темно-русые волосы.

Ранее полиция и волонтеры нашли 10-летнего мальчика в Челябинске. Ребенок пропал в Курчатовском районе утром 3 января. Выяснилось, что все это время мальчик был у бабушки, проживающей в частном секторе.

В декабре в Ярославской области нашли пропавшую 11-летнюю девочку. По данным следователей, школьница ушла из дома после ссоры с мамой. В течение четырех дней о ее местоположении было ничего неизвестно. На пятый день девочку нашли у знакомых в 50 километрах от Ярославля.

Дети Школьники Екатеринбург
06 января 2024, 22:11
Самолет задержали в Сочи из-за дебошира на борту
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Вылет самолета из Сочи в Санкт-Петербург задержали из-за хулигана на борту. Полицейские сняли мужчину с рейса, сообщила «Известиям» сотрудница аэропорта.

«Рейс задерживается, хулиган на борту воздушного судна, поэтому вызвали службы и полицию. Неадекватный пассажир», - сказала она.

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в 19:10. По словам очевидцев, один из пассажиров стал курить прямо на борту. Мужчина не реагировал на просьбы экипажа, поэтому к самолету вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Полиция сняла дебошира, после этого воздушное судно вылетело в Санкт-Петербург.

Ранее правоохранители завели уголовное дело по статье о хулиганстве на 41-летнего москвич. Он устроил драку на рейсе Москва - Минеральные Воды и сломал руку бортпроводнику. Потасовка началась из-за того, что дебошир распивал алкоголь и матерился.

Санкт-Петербург Сочи Самолеты
06 января 2024, 21:27
Сироту насильно отправили в психбольницу в Башкирии
РИА «Новости»
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Следователи выясняют на каком основании сироту с инвалидностью поместили в психиатрическую больницу в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Волонтеры подняли тревогу из-за девушки-инвалида, которая не по своей воле оказалась в психдиспансере. По их словам, никаких причин для этого не было, сообщило ufa.kp.ru.

Представители волонтерской организации сообщили правоохранительным органам, что девушку с инвалидностью из дома-интерната в городе Октябрьском насильно направили в медицинское учреждение в городе Стерлитамаке.

«Высказывается предположение о возможном корыстном мотиве принудительной госпитализации, так как на счету девушки накопилась значительная сумма денежных средств, перечисленных государством», - отметили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка, к ней подключилась региональная прокуратура. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

Ранее полиция Новосибирска начала поиски причастных к жестокому избиению девочки-сироты в школе № 183.

Башкирия Следственный комитет России Сироты

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