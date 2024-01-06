Пассажир подрался с музыкантом в метро Москвы из-за игры под «фанеру»

По данным канала, пассажира возмутило, что уличный артист использовал «фанеру», чтобы собрать деньги, не играя на инструменте. В итоге между музыкантом и мужчиной завязалась потасовка. Очевидцы опубликовали кадры драки в Сети.

Ранее пассажир московского метро ранил 30-летнего мужчину, с которым он вступил в словесную перепалку. Пострадавшего забрали в больницу, а владелец ножа стал фигурантом уголовного дела.

В конце декабря в столичной подземке произошла еще драка между двумя пассажирами. В результате конфликта травмы получил 19-летний молодой человек, его госпитализировали. Нападавшего могут привлечь к уголовной ответственности по статье о побоях.