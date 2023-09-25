Пассажир летевшего из Петербурга самолета умер после драки на борту

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В ведомстве заявили, что во время полета между двумя жителями Санкт-Петербурга завязалась перепалка, перешедшая в конфликт. Когда пассажир из Пятигорска сделал дебоширам замечание, то ему прилетел серьезный удар в голову.

После посадки полицейские забрали всех троих в дежурную часть для выяснения обстоятельств конфликта, но пострадавшему пятигорчанину стало плохо. Прибывшие на место врачи поставили ему в качестве предварительного диагноза инфаркт. Реанимационные мероприятия не помогли и мужчина умер.

В отношении дебоширов полицейские завели административные протоколы, а против ударившего мужчину завели уголовное дело о хулиганстве.

Сегодня же врачи Сочи пригнали реанимационный автомобиль прямо на взлетную полосу аэродрома для срочной госпитализации прилетевшего из Екатеринбурга участника специальной военной операции. У бойца резко ухудшилось состояние и начались судороги из--за полученной в боях контузии.

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