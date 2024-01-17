Пассажир легковушки открыл стрельбу по прохожему в Петербурге

По данным канала, стрельба произошла в Колпино. Молодой человек несколько раз выстрелил в прохожего, но не попал. Пуля лишь продырявила одежду человека.

После нападения пострадавший сразу обратился в полицию. Правоохранители ввели план «Перехват», чтобы задержать нарушителя. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

На Петрозаводском шоссе в Петербурге мужчина выстрелил в местную жительницу , которая собиралась кормить бездомных животных. В Кирове женщина повредила камеру в лифте, выпустив по ней очередь из автомата.