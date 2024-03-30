30 марта 2024, 00:54

Пассажир электрички сломал нос пенсионерке за просьбу убрать ноги

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Пассажир электрички «Фрязево — Апрелевка» напал на 77-летнюю женщину после того, как она попросила его убрать ноги с прохода. Злоумышленник сломал пенсионерке нос. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным пресс-службы, пострадавшая пенсионерка сама обратилась в дежурную часть МВД на станции «Москва-Курская». Она рассказала, что неизвестный мужчина напал на нее, ударил, после чего покинул вагон. Врачи диагностировали у пенсионерки перелом носа со смещением.

Сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность неуравновешенного пассажира.

«Москвич 1989 года рождения был задержан по месту жительства и доставлен в линейное подразделение. Он рассказал, что агрессивно отреагировал из-за просьбы попутчицы убрать вытянутые ноги с прохода и после словесной перепалки пустил в ход кулаки», - уточнили в ведомстве.

По данным полиции, задержанный признал вину и раскаялся. Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью и взяли обязательство о явке.

Ранее неизвестные обстреляли электричку в Екатеринбурге.

Пассажир электрички «Фрязево - Апрелевка» напал на 77-летнюю женщину после того, как она попросила его убрать ноги с прохода. Злоумышленник сломал пенсионерке нос. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Драки Уголовное дело Россия Мужчины Полиция Москва
30 марта 2024, 00:23
Подросток протащил инспектора ГИБДД и ударил его об отбойник
РИА «Новости»
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Подросток не остановился на требования полицейских и протащил на автомобиле инспектора ГИБДД в Казани. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, сотрудник ГИБДД остановил машину, которой управлял 16-летний юноша. Это произошло на Чистопольской улице. Несовершеннолетний водитель проигнорировал требование покинуть автомобиль и попытался скрыться.

«Сотрудник ГИБДД, пытаясь остановить нарушителя, зацепился за автомобиль. Водитель продолжил движение вместе с правоохранителем, сбросив его в результате удара об отбойник», - отметили в ведомстве.

Экипаж ГИБДД задержал нарушителя, уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сотрудника полиции госпитализировали.

Патрульный автомобиль с инспекторами ДПС преследовал нарушителя и врезался в КамАЗ. В ДТП погиб полицейский.

Уголовное дело ГИБДД Машины Полиция Китай
29 марта 2024, 22:54
Водитель такси умер за рулем и спровоцировал ДТП в центре Москвы
РИА «Новости»
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Авария с автомобилем такси произошла в центре Москвы. Водитель Nissan умер за рулем, после чего машина наехала на отбойник. Об этом сообщил источник «360» в оперативных службах.

По данным собеседника, авария произошла на Нижегородской улице в Таганском районе столицы. У водителя такси остановилось сердце прямо во время поездки, после чего машина налетела на отбойник.

В результате аварии погиб водитель такси, двое пассажиров не пострадали.

В начале марта водитель и пассажирка такси пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом, мужчина от госпитализации отказался. Аварию на шоссе Энтузиастов спровоцировала автоледи на Nissan Qashqai, которая резко затормозила. Из-за этого столкнулись грузовой автомобиль и две легковушки.

ДТП Такси Машины Водители Москва
29 марта 2024, 22:32
Пропавшего неделю назад в Курской области ребенка нашли мертвым
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Тело 10-летнего мальчика нашли в болоте в деревне Чапли в Курской области. Ребенок пропал неделю назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«В рамках поисковых мероприятий в деревне Чапли Курчатовского района Курской области обнаружили тело 10-летнего мальчика в болоте неподалеку от здания администрации сельского совета», - отметили в сообщении.

По предварительным данным, 22 марта во второй половине дня ребенок ушел на прогулку и не вернулся. Родители забили тревогу и обратились к правоохранителям за помощью.

Поисками мальчика занимались полицейские, кинологи, сотрудники МЧС и волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Школьника искали порядка 300 человек. Его тело нашли днем 29 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в Новой Москве на насосной станции нашли тела двух мертвых новорожденных. На голове одного из них была рана.

Дети
29 марта 2024, 22:31
Оправдавшего теракт в «Крокусе» мигранта отправили в СИЗО
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Суд в Санкт-Петербурге заключил под страду на два месяца гражданина Таджикистана, которого подозревают в оправдании терроризма. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, гражданин Таджикистана Баходур Зухуров опубликовал в интернете заявления, оправдывающие теракт в «Крокус Сити Холле». Свои комментарии он оставил в Telegram-чате.

«Зухуров был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал, в содеянном раскаялся», - уточнили в суде.

Суд арестовал подозреваемого до 26 мая.

Ранее в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в оправдании терроризма супругу бывшей главы «Новой Голландии» Николаю Конашенку. Его задержали в аэропорту Пулково за провокационные сообщения в соцсетях о теракте в «Крокусе».

К жительнице Липецка, оправдавшей теракт в ходе онлайн-стрима , пришли сотрудники полиции. На допросе женщина объяснила свои слова тем, что была пьяна, и выразила сожаление о сказанном.

Санкт-Петербург Суд Мигранты Терроризм СИЗО Теракт в «Крокусе»

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